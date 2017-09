Lörrach „Musik schlägt Brücken“

Lörrach -Brombach. Zu einem außergewöhnlichen Konzert hat die Pfarrei St. Josef in die katholische Kirche nach Brombach eingeladen. Acht namibische Blechbläser brachten unter der Leitung von Prälat Hatani Kisting und Akteuren aus dem Bezirksposaunenchor (Leitung: Petra Brinkmann) in einer Abendmusik Werke zu Gehör: „Klassisches“ wie etwa ein Stück aus der Feuerwerksmusik, Lieder aus dem Gotteslob, bei denen die Zuhörenden zum Mitsingen eingeladen waren, Spirituals und moderne Stücke waren im Repertoire.

Etwas Besonderes waren die von den namibischen Bläsern darbotenen Stücke: Eines davon war ein Lied, das ihr Chorleiter Hatani Kisting zur Vollversammlung des Lutherischen Weltbunds 2017 in Windhoek komponiert hatte. „Liberated by God’s Grace“ (Wir sind befreit durch Gottes Gnade) heißt es und besingt, dass es weder Erlösung, noch Menschen noch die Schöpfung für Geld gibt. Das darauffolgende Lied der Gäste in ihrer Heimatsprache Damara-Nama mit seinen Schnalz- und Klicklauten berührte durch die Melodie und die Art und Weise des Vortrags.

Die Orgelstücke, die Bezirkskantor Christof Bogon beitrug, korrespondierten bestens mit den Bläserstücken.

So ging in Erfüllung, was die Gemeindereferentin Rita Sprich bei ihrer Begrüßung so ausgedrückt hat: „Auch wenn Worte fehlen – Musik schlägt Brücken zwischen Menschen, Konfessionen, Nationen, Kontinenten. Sie erreicht die Herzen und berührt die Seelen. Dass dies gelingt, ist besonders wichtig in unserer gegenwärtigen Situation in der Welt und besonders erfreulich im Jubiläumsjahr der Reformation.“

Erhard Quebe-Fehling freute sich, dass der Traum wahr wurde, den die ökumenische Reisegruppe um Karlfrieder Walz letztes Jahr geträumt hat: dass die Menschen, die sie dort kennengelernt haben, zu einem Gegenbesuch nach Deutschland kommen.

Der Abend endete mit dem Gebet der Vereinten Nationen, dem Lied „Möge die Straße uns zusammenführen“, einem langen, herzlichen Applaus und schließlich mit einem geselligen Beisammensein im Haus St. Michael.