Lörrach Musikalisch, frech und klug

Von Ursula König

Lörrach. Der Kinder- und Jugendchor Lörrach hat mit neuer Chorleitung eine intensive und herausfordernde Saison bewältigt. „Viel hat stattgefunden und den Chor teilweise an die Grenzen gebracht“, erklärte die Vorsitzende Kathrin Roether anlässlich der Sängerehrung am Mittwoch in der Aula des Hans-Thoma-Gymnasiums. Die Ehrung im Rahmen eines kleinen Konzertes sei „ein schöner Abschluss“.

Rückblick Die Jazzsängerin und Schulmusikerin Andrea Nydegger leitet derzeit in Vertretung für Abélia Nordmann den Chor, da diese sich Zeit für ein „Sabbatjahr“ genommen hat. Zunächst stand im vergangenen Schuljahr ein gemeinsames Weihnachtskonzert mit dem Jazzchor „Flat & Co“ auf dem Programm, das in der Stadtkirche erfolgreich gemeistert wurde. Auch weitere Kooperationen mit anderen Formationen waren von Erfolg gekrönt. So war die Mitwirkung beim Theaterstück „Der geheime Garten“, gemeinsam mit dem Theater Tempus fugit ebenso gelungen wie der Auftritt beim Stimmen-Festival mit dem „Codex-Konzert“, gemeinsam mit den „Petit Chanteurs“ aus Straßburg. Rother freute sich besonders über die Verleihung der „Badischen Chorprämie“ für das Schattenspielkonzert „Brücken bauen“, die mit einem Preisgeld von 1500 Euro verbunden ist.

„Als publikumswirksam, schwierig und dennoch kindgerecht“ wurde die Veranstaltung eingestuft, die, gemeinsam mit einem Schattenspieltheater aus Italien, teilweise im Dunkeln stattfand. Bühnenbild und Plakate hatten die Kinder selbst gestaltet für ihre Aufführung von Stücken, die von einem friedvollen Zusammenleben handeln.

Der 1969 gegründete Chor wurde 20 Jahre lang von Annegret Brake geleitet, bevor Abélia Nordmann die Aufgabe übernahm. Der große Dank der Vorsitzenden galt nun Andrea Nydegger für ihre Energie und „viele fantastische Ideen“. Der Chor steht seit 40 Jahren für stilistische Vielfalt, die „musikalisch frech und szenisch übermütig“ dargeboten werde.

Derzeit hat der Chor 81 Mitglieder und erlebt einen ständigen Zuwachs. So konnte Roether viele neue Sänger vor allem bei den „Mondstimmen“ und „Feuerfunken“ mit einer Urkunde begrüßen. Zu den altersgestaffelten Gruppen zählen weiterhin die „Mondstimmen“ und die „Sirena“.

Ehrungen Viele Medaillen konnten für regelmäßige Probenteilnahme vergeben werden. Auch langjährige Mitglieder wurden geehrt: Zum zehnjährigen Jubiläum erhielten Annika Greiß und Marie Müller eine Urkunde vom Badischen Sängerverbund und einen Büchergutschein. Marie-Luise Walther wurde für ihr zwölfjähriges Jubiläum geehrt.