Lörrach Neues Instrument für den Städtebau

22:42 21 Flüchtlinge vor türkischer Schwarzmeerküste ertrunken

22:24 Bayern München nur unentschieden gegen Wolfsburg

München - Der FC Bayern München hat den Sprung an die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga verpasst. Die Mannschaft von Trainer Carlo Ancelotti kam am Abend trotz einer zwischenzeitlichen Zwei-Tore-Führung nicht über ein 2:2 gegen den VfL Wolfsburg hinaus. Bayern München bleibt damit hinter Borussia Dortmund vorerst auf Rang zwei.

21:45 Gewinnzahlen Eurojackpot

21:43 Melania Trump beackert Gemüsegarten am Weißen Haus

Washington (dpa) – Melania Trump, First Lady der USA, hat die Tradition ihrer Vorgängerin Michelle Obama im Gemüsegarten des Weißen Hauses wieder aufgenommen. Mit einer Gruppe von zehn- und elfjährigen Schülern pflanzte die Frau von US-Präsident Donald Trump unter anderem Paprika und Okraschoten und sprach über gesunde Ernährung. Trump ermahnte ihre Gäste, ausreichend Obst und Gemüse zu essen. Die für ihre teils extravagante Kleidung bekannte First Lady trug bei dem Termin eine rot karierte Bluse, dunkle Jeans und Sneakers.

21:02 Aufsteiger Kiel erobert die Tabellenspitze zurück

Duisburg - Holstein Kiel ist zurück an der Tabellenspitze in der 2. Fußball-Bundesliga. Die Norddeutschen siegten am Abend mit 3:1 bei Mitaufsteiger MSV Duisburg. Der FC Erzgebirge Aue gegen den SV Sandhausen mit 1:0.