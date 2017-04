Lörrach Proben fürs Konzertprojekt

Nachrichten-Ticker

15:06 Kraft und Schulz schwören SPD auf Doppelsieg ein

Essen - Gemeinsam mit der Führungsriege der Bundespartei hat SPD-Spitzenkandidatin und Ministerpräsidentin Hannelore Kraft den Schlussspurt zur nordrhein-westfälischen Landtagswahl eingeleitet. In Essen schworen Kraft und Kanzlerkandidat Martin Schulz rund 1400 Genossen auf einen Doppelsieg ein. Sowohl für die Landtagswahl am 14. Mai als auch für die Bundestagswahl am 24. September setzen beide Spitzenpolitiker weiterhin voll auf das Thema soziale Gerechtigkeit. Kraft möchte ihre rot-grüne Koalition in NRW fortsetzen, hat allerdings in den Umfragen keine Mehrheit mehr.

15:01 Abschied von der Eibsee-Seilbahn

Garmisch-Partenkirchen - Sie war ein Stück Bilderbuch-Bayern: Bei Minusgraden auf der Zugspitze ist die Eibsee-Seilbahn heute zu ihren letzten Fahrten aufgebrochen. Nach fast 54 Jahren geht mit dem Aus der Eibsee-Seilbahn auf die 2962 Meter hohe Zugspitze eine Ära in der alpinen Seilbahntechnik zu Ende. Sie macht Platz für die neue Seilbahn an fast derselben Stelle, deren Bau weiter voranschreitet und die am 21. Dezember feierlich in Betrieb gehen soll.

15:00 Hausbrand in den USA: Fünf Kinder sterben bei Übernachtungsbesuch

Spearfish - Bei einem Übernachtungsbesuch sind in einem kleinen Ort in den USA fünf Kinder in einem Hausbrand ums Leben gekommen. Sie waren zwischen sechs und elf Jahren alt. Angaben lokaler Medien zufolge brach das Feuer am frühen Morgen in Spearfish im US-Bundesstaat South Dakota aus ungeklärter Ursache aus. Zeugen berichteten von ergreifenden Szenen, als Erwachsene versuchten, zu den schreienden Kindern vorzudringen und sie aus den Flammen zu retten. Mehrere Erwachsene wurden mit Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus gebracht.

14:59 Wieder Dutzende Festnahmen bei Demonstrationen in Moskau

Moskau - Eine Woche nach russlandweiten Protesten gegen Korruption hat die Staatsmacht heute gegen kleinere Kundgebungen wieder hart durchgegriffen und Dutzende Menschen festgenommen. Aus einem sogenannten "Spaziergang der Opposition" im Zentrum von Moskau heraus führten Polizisten 30 Demonstranten ab, wie die Agentur Tass berichtete. Der Rote Platz und andere Orte der Hauptstadt wurden von starken Polizeikräften bewacht. Am vergangenen Sonntag waren in ganz Russland Zehntausende Menschen einem Aufruf des Oppositionspolitikers Alexej Nawalny gefolgt.

14:56 Drei Tote nach Schulbus-Unglück in Schweden

Stockholm - Bei einem Busunglück in Schweden sind mindestens drei Menschen gestorben und sechs schwer verletzt worden. In dem Bus hätten vor allem Schüler gesessen, die auf dem Weg zu einer Skifreizeit waren, hieß es. Die Identität der Toten war zunächst unklar. 7 der 59 Insassen des Busses seien Erwachsene gewesen - unter ihnen der Fahrer. Der Bus war den Angaben zufolge auf der Autobahn nahe der Stadt Sveg von der Straße abgekommen und in einen Graben gestürzt.