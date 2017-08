Lörrach PVD-Velowerkstatt schließt

Mit großem Bedauern nimmt die IG Velo zur Kenntnis, dass die Fahrrad-Werkstatt des PVD an der Schwarzwaldstraße 47a zum 31. August schließt.

Lörrach. „Ein Eigentümerwechsel bei Teilen des Betriebsgeländes und der künftige Bau von Wohnungen scheinen diesen Schritt notwendig zu machen“, teilt die IG Velo mit.

In der Pressemitteilung der IG Velo heißt es weiter: „Die Fahrradwerkstatt des PVD erfüllte in Lörrach für den Velofahrer eine wichtige Funktion. Kleinreparaturen wurden ohne große Wartezeiten und kostengünstig erledigt. In den Fahrradfachgeschäften kommt es in der Saison oftmals zu langen Wartezeiten, teilweise werden auch nur Fahrräder zur Reparatur angenommen, die im gleichen Geschäft gekauft wurden. Zudem wurden beim PVD günstige Gebrauchträder sowie gebrauchte und rare Ersatzteile rund um das Fahrrad verkauft. Für Kinder und Jugendliche gab es immer eine ordentliche Auswahl an günstigen Gebrauchträdern.“

Für Lörrach auf dem Weg zur fahrradfreundlichen Stadt sei das ein herber Verlust, so Gerd Wernthaler einer der Sprecher der Lörracher IG Velo. Wernthaler weiter: „Der PVD war auch Partner der IG Velo. Gemeinsam wurden an mehreren Grundschulen im Anschluss an die Fahrradprüfung die Aktion ’IG Velo macht Schule’ durchgeführt und die Fahrräder kostenlos auf ihre Verkehrssicherheit geprüft. Kleinreparaturen, Einstellung des Fahrradhelms und Überprüfung des Reifendrucks wurden von den Mitarbeitern des PVD und der IG Velo gemeinsam mit den Schülern direkt vor Ort durchgeführt.

Der PVD (Abkürzung für Produktion, Vertrieb und Handel) bietet in der Fahrradwerkstatt zusammen mit dem Jobcenter Beschäftigung und Qualifizierung für Langzeitarbeitslose an. Betrieben wird das Geschäft vom Fachverband für Prävention und Rehabilitation in der Erzdiözese Freiburg. Der Verlust der Qualifizierungsmaßnahmen und die relativ günstige Einkaufsmöglichkeit für Kinder- und Jugendfahrräder haben das Sozialgefüge unserer Stadt unterstützt und hinterlassen jetzt eine soziale Lücke in unserer Stadt, die nicht so einfach geschlossen werden kann.“

Die IG Velo sieht hier auch die Stadt in der Pflicht, den PVD bei der Suche nach Ersatzräumen für die Fahrradwerkstatt zu unterstützen und Initiativen für eine Selbsthilfewerkstatt für Veloreparaturen und den Verkauf gebrauchter Fahrräder zu fördern, so Gerd Wernthaler.