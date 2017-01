Lörrach. Im Fall der Radonbelastung in den Räumen der Theodor-Heuss-Realschule (wir berichteten mehrfach) raten die Freien Wähler zur Besonnenheit. Stadtrat Matthias Lindemer erklärt dazu: „Radon ist bei hohen Konzentrationen zwar gesundheitsschädlich, aber Panik ist kein guter Ratgeber. Radon kommt in Lörrach von Natur aus in hohen Konzentrationen vor und dringt aus dem Boden in Gebäude ein. In Folge übertriebener Sanierungsvorschriften sind viele Gebäude so dicht, dass Umweltgifte sich in Räumen ansammeln und hohe Werte erreichen.

In der Theodor-Heuss-Realschule wurden die hohen Werte erst erreicht, als für die Messung Fenster und Türen für längere Zeit geschlossen wurden. Durch normales Lüften in den Pausen und zwischen den Unterrichtsstunden können die Werte deutlich gesenkt werden. Das Lüften muss auch in den Wintermonaten erfolgen.“

Dennoch appellieren die Freien Wähler an die Stadtverwaltung als Träger der Schulgebäude, die Radonbelastung weiter im Auge zu behalten und bei länger anhaltenden Grenzwertüberschreitungen tätig zu werden.