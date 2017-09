Lörrach Rat für zweite Realschule in Brombach

Lörrach (bk). Entgegen der Empfehlung des Regierungspräsidiums (RP) Freiburg wird die Stadt Lörrach an ihrem Antrag für den Schulstandort Hellbergschule in Brombach festhalten. Dort soll zunächst eine Verbundschule mit den Schularten Werkrealschule und Realschule mit jeweils einem Zug entstehen, die später nur noch eine zweizügige Realschule sein wird – abhängig von der Entwicklung der Schülerzahlen. Diesen Ansatz trug der Gemeinderat am Donnerstagabend mit großer Mehrheit mit. Lediglich aus der Fraktion der Grünen gab es zwei Gegenstimmen und eine Enthaltung.

„Wir unterstützen den Weg der Verwaltung ausdrücklich“, sagte Ulrich Lusche für die CDU. Für die Realschule in Steinen sieht der Christdemokrat durch die Lörracher Schulentwicklung keine Gefahren. Hubert Bernnat schloss sich in gleicher Entschiedenheit für die SPD an. Der ehemalige Direktor des Hans-Thoma-Gymnasiums bezeichnete es als „Witz“, dass die Stadt Lörrach mit dem Regierungspräsidium „um einen halben Zug ringen muss“. Dieser fehlt nach Auffassung der Freiburger Behörde für die Genehmigungsfähigkeit der Lörracher Pläne (wir berichteten). Auch angesichts der in Lörrach zu erwartenden Entwicklung der Schülerzahlen sei die Haltung des RP nicht nachvollziehbar. Margarete Kurfeß unterstützte als Fraktionsvorsitzende der Grünen den städtischen Ansatz ebenfalls. Sie sieht zudem die Albert-Schweitzer-Gemeinschaftschule, die zeitnah ausgebaut werden soll, in Nachbarschaft zu den beruflichen Gymnasium gut aufgehoben und als G9-Alternative zu den Campus-Gymnasien. Hans-Peter Pichlhöfer (Freie Wähler) unterstützte die Position der Stadt ebenfalls. Auch er habe „kein Verständnis für die in Steinen geäußerten Sorgen.