Lörrach Region mit großer Zugkraft

Von Peter Ade

Lörrach. Das Interesse am eigenen Häuschen oder an der eigenen Wohnung bleibt ungebrochen. Insofern hat sich der regelmäßige Immobilienmarkt im Burghof zu einem niveauvollen Trendsetter entwickelt. Obendrein wurde bestätigt, dass die Attraktivität der Region und die Nähe zu Basel nach wie vor viele Neubürger anlocken. Der Immobilienmarkt am Wochenende war mit 1200 Besuchern gut frequentiert. „Die Leute wissen, was sie wollen“, zog Mitorganisator Bernhard Eggs Bilanz. Publikum aus der ganzen Region informierte sich über das facettenreiche Angebot.

Der gewohnt starke Besuch vergangener Messen hat sich am Samstag und Sonntag fortgesetzt. Trotzdem wird die Veranstaltung bis auf Weiteres nur noch einmal im Jahr stattfinden.

Die Arbeitsgemeinschaft Immobilienmarkt begründet ihre Entscheidung mit dem deutlichen Rückgang des Angebots an neuen und gebrauchten Immobilien. Außerdem, so heißt es, nähmen neue Objekte – bis hin zur Baureife – viel Zeit in Anspruch, sodass die Anbieter Gefahr liefen, die Attraktivität der Messe durch „Ladenhüter“ zu gefährden.

„Das wollen wir den Interessenten nicht zumuten“, meint Organisator Felix Karlin. Derweil freute er sich, dass die 19 Aussteller im Erdgeschoss des Burghofs wiederum ein exquisites Angebot auf die Beine stellten.

Neben Bauträgern und Maklern waren Fertighaushersteller, Ausbau- und Bausatzanbieter sowie Banken und Bausparkassen präsent.

Unisono sprachen die Aussteller von einem kompetenten Publikum. Die meisten Besucher seien mit konkreten Vorstellungen gekommen, um mit Fachleuten Möglichkeiten der Realisierung zu besprechen. Die Gespräche rund um Häuser und Wohnungen – sowohl für Alleinstehende als auch für Familien – waren größtenteils persönlicher Natur.

Mehrfach wurde deutlich, dass der Trend zum Wohneigentum anhält. Der Mietmarkt ist bekanntlich weitgehend leergefegt. Deshalb keimt in vielen der Wunsch, selbst zu bauen oder zu kaufen. Die Entwicklung, so Eggs, werde durch ein niedriges Zinsniveau begünstigt. Freilich seien Wohnungen trotzdem ein ganzes Stück teurer geworden, denn für Bau- und Handwerkerleistungen werde kräftig zugelangt.

Vielfach bestätigte der Immobilienmarkt, dass der Trend zunehmend in „Richtung Stadt“ geht. „Hier ist die Nachfrage groß“, bestätigte gegenüber unserer Zeitung ein Fachmann aus Lörrach. „Da haben Kinder kurze Schulwege, der Einkauf ist mit keiner Tagestour verbunden, und es locken Kultur- und Freizeitangebote.“