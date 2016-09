18:20 Zehnjähriges Mädchen getötet - Hintergründe der Tat noch unklar

Mannheim - Ein zehn Jahre altes Mädchen ist in Mannheim getötet worden. Die genauen Umstände der Tat seien noch unklar, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Das Tötungsdelikt sei am Morgen gemeldet worden - von wem gaben die Beamten nicht preis. Das Kind sei aber gewaltsam gestorben, sagte ein Polizeisprecher. Eine Obduktion solle den genauen Todeszeitpunkt bestimmen. Zudem würden die Ergebnisse der Spurensicherung ausgewertet. Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft ermitteln vor allem im familiären Umfeld des Mädchens.

18:00 Regierungsberater wollen höhere Steuern auf Fleisch und Milch

Berlin - Berater der Bundesregierung empfehlen eine höhere Mehrwertsteuer auf Fleisch, Wurst, Milch und andere tierische Produkte. Da bei der Produktion tierischer Lebensmittel mehr Treibhausgase entstünden als bei pflanzlichen, solle für sie der reguläre Mehrwertsteuersatz von 19 Prozent gelten, heißt es in einem Klimagutachten, das an Landwirtschafts- und Ernährungsminister Christian Schmidt übergeben wurde. Bisher gilt der reduzierte Steuersatz von sieben Prozent.

17:43 EU ringt um Kurs in der Türkei-Politik

Bratislava - Die EU ringt um eine gemeinsame Linie im Umgang mit der Türkei. Bei einem Treffen in Bratislava mahnten etliche Außenminister, die Beziehungen zu der Regierung in Ankara nach dem Putschversuch nicht unnötig zu belasten. Österreichs Außenminister Sebastian Kurz sprach sich hingegen dafür aus, Missstände deutlich anzuprangern. "Ich bin der Meinung, dass die Entwicklungen, die in der Türkei in den letzten Wochen und Monaten nach dem Putsch stattgefunden haben, sehr negative sind", sagte er. "Säuberungswellen und der Versuch, Andersdenkende mundtot zu machen, seien der falsche Weg.