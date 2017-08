Lörrach Schon 100 000 Besucher im Parkschwimmbad

Nadja Lang und Sohn Daniel waren am Dienstag zusammen mit Freundin Ella Müller die 100 000. Besucher des Parkschwimmbads in Lörrach. Bürgermeister Michael Wilke, Wolfgang Droll, Betriebsleiter Stadtwerke, und Alexander Rudnick, Technischer Leiter Bäderbetrieb, übergaben den Gewinnern eine Familienjahreskarte für das Hallen- und Freibad.

Aufgrund des sommerlichen Starts wurde die Marke von 100 000 Besuchern in dieser Saison etwas früher erreicht als in den Vorjahren. „Wir freuen uns, dass unser Freibad eine so große Zustimmung findet“, erklärte Wilke. „Das Parkschwimmbad bietet mit seinen verschiedenen Becken und zahlreichen Sport- und Spielmöglichkeiten ein attraktives Angebot für Jung und Alt und das auch, dank des neu installierten Sanariums, bei nicht ganz so strahlendem Wetter.“ Die Freude war riesengroß, zumal Daniel gerade Schwimmen lernt und das vielfältige Angebot des Bades bald gänzlich nutzen kann. Das Bild zeigt (v.l.): Wolfgang Droll, Michael Wilke, Ella Müller, Daniel Lang, Nadja Lang und Alexander Rudnick. Foto: zVg