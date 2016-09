Lörrach. Die Route des slow-Up Basel-Dreiland verläuft am Sonntag, 18. September, durch Lörrach. Dabei kann die Bevölkerung mit Velos, Inlineskates oder zu Fuß die für den motorisierten Verkehr gesperrten Straßen mal anders erkunden. In Lörrach verläuft die Route von Riehen aus kommend über das Stettenwegli weiter über die Konrad-Adenauer-Straße durch die Bahnunterführung Süd, die Dammstraße, über den Weg am Gewerbekanal zur Hammerstraße und weiter auf dem Radweg Richtung Weil am Rhein. Die genannten Straßen sind in der Zeit von 9 bis 18 Uhr für den Autoverkehr gesperrt. Die Anwohner aus dem Bereich Stetten Süd-Hanglage werden über den Parkplatz an der Konrad-Adenauer-Straße, Talweg, Eggenweg und Buckweg zur Hauptstraße umgeleitet. Für die Anwohner der Dammstraße außerhalb des gesperrten Bereichs ist die Zu- und Abfahrt aufgrund der Baustelle Kreisverkehr Wiesental-/ Dammstraße nur über die Käppele-straße möglich. Auf dem Gelände der Kaltenbach-Stiftung an der Konrad-Adenauer-Straße steht für Teilnehmer und Besucher ein Angebot an Getränken und Speisen zur Verfügung. Das Radgeschäft follow me hat einen kostenlosen Reparaturservice eingerichtet. Die Linien 6 und 16 fahren im Stundentakt über Riehen an und ab und weiter über die Basler- über die gesicherte Querung Dammstraße/Bahnunterführung Süd. Die Haltestellen der Linie 6 in der Damm-/Käppelestraße werden während der Veranstaltung nicht angefahren. Die Stadt bittet die Anwohner der betroffenen Straßen, vor Beginn der Sperrung ihre Fahrzeuge außerhalb des Streckenverlaufs zu parken.