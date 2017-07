Lörrach Sonderpädagoge und „Multitalent“

Von Gottfried Driesch

Lörrach. Die Albert-Schweitzer-Schule (ASS) an der Wintersbuckstraße hat jetzt offiziell einen neuen Rektor. Gestern wurde David Weber in einer Feierstunde in sein Amt eingeführt.

Die ASS vereinigt eine Grundschule und eine Gemeinschaftsschule. Oberbürgermeister Jörg Lutz brachte von der Gemeinderatssitzung vom Vorabend die Nachricht mit, dass die Grundschule erhalten bleibt (siehe Artikel auf der ersten Lörracher Seite). Reger Beifall der Anwesenden quittierte diese Nachricht. „Der Ausbau der Schullandschaft beginnt an der ASS“, sagte das Stadtoberhaupt. Mit einem Einzug in die erweiterten Gebäude sei zwischen 2021 und 2024 zu rechnen. „Sie wissen ja, wie das mit Neubauten ist. Wir wollen hier keinen zweiten Berliner Flughafen“ sagte Lutz.

„Multitalent“: Sonderpädagoge und Dirigent

David Weber war bereits am 23. Februar dieses Jahres berufen worden. Vor vier Monaten hat er seine Tätigkeit aufgenommen. Konrektor Rainer Eisenkolb lobte in seinen einführenden Worten die Zusammenarbeit und bezeichnete Weber als „Multitalent“.

Der für die Schulaufsicht über die Gemeinschaftsschulen zuständige Schulrat Helios Scherer vom Staatlichen Schulamt Lörrach freute sich, mit Weber einen guten Kandidaten für den Rektorenposten gefunden zu haben. Er bezeichnete die Gemeinschaftsschule als „Schule unter Bewährungsaufsicht“. Es gebe noch nicht genügend Erfahrungen über die individuelle Entwicklung der Schüler in dem selbstverantwortlichen Lernsystem. „Kompetenz kommt vor Status“, betonte der Schulrat. Der Ruf einer Schule würde durch die Leistung der Schüler zementiert. Nur dadurch könnte der Bestand einer Schule dauerhaft gesichert werden.

Im Namen aller Lörracher Schulleiter sprach Silvia Burger von der Schlossbergschule Haagen. Sie verglich das Amt des Schulleiters mit dem eines Dirigenten. Zum Hintergrund: David Weber dirigiert die Stadtmusik Rheinfelden und leitete das große Jugendorchester Kandern-Tannenkirch und die Zollmusik Basel. Wie bei der Musik müsse man die Zügel fest in der Hand haben und doch jedem den nötigen Freiraum geben.

Weber bedankte sich für die guten Wünsche. Er bezeichnete die ASS als Bestandteil eines großen Netzwerks in der „Bildungsmeile“ Wintersbuckstraße. Er arbeite eng mit den berufsbildenden Schulen zusammen. Da die ASS Bildung von der 1. bis zur 10. Klasse anbiete, seien die Nachbarschulen eine hervorragende Ergänzung. Die Gemeinschaftsschule biete Bildung in Ruhe und Verlässlichkeit: „Unsere Kinder sind keine Versuchskaninchen“, so Weber.

David Weber stammt aus Kandern und ist 34 Jahre alt. Er hat Sonderpädagogik in Heidelberg und Bologna studiert. Seine Ausbildungsschule war in Lörrach. Sechs Jahre verbrachte er vor seiner Berufung nach Lörrach an der Gewerbeschule in Rheinfelden.