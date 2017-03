Lörrach Spielautomaten ausgeräumt

Nachrichten-Ticker

11:59 Zahl der offenen Stellen erreicht im März Rekordhoch

Nürnberg - Die Zahl der offenen Stellen in Deutschland ist im März auf ein Rekordhoch gestiegen. Damit hätten sich die Chancen von Jobsuchern noch einmal verbessert, berichtete die Bundesagentur für Arbeit. In knapp vier Fünfteln aller Branchen liege die Nachfrage nach Arbeitskräften inzwischen höher als vor einem Jahr, berichtete die BA. Am stärksten gewachsen sei die Zahl der offenen Stellen in der Industrie, im Baugewerbe, bei Firmen-Dienstleistern wie Werbeagenturen und Unternehmensberatern sowie in der Zeitarbeit.

11:46 Linkspartei kritisiert Regierung nach Luftschlag in Syrien

Berlin - Die Linkspartei hat wegen der Verwicklung der Bundeswehr in einen verheerenden Luftschlag in Syrien den deutschen Einsatz im Kampf gegen den IS kritisiert. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen und die Bundesregierung seien für die Toten, darunter Frauen und Kinder, mitverantwortlich, sagte Parteichef Bernd Riexinger. Bei dem Angriff auf ein Schulgebäude wurden Aktivisten zufolge vergangene Woche mindestens 33 Zivilisten getötet. Die Bundeswehr hatte kurz zuvor Aufklärungsfotos des Ziels gemacht.

11:41 Britische Regierung stellt für Brexit Aufhebungsgesetz vor

London - Mit einem besonderen Gesetz wird sich die britische Regierung von missliebigen EU-Vorschriften verabschieden. Sie will noch heute die Pläne für das sogenannte Große Aufhebungsgesetz vorstellen. Es soll EU-Vorschriften in britisches Recht übertragen. Das Gesetz soll noch im Frühjahr kommen. Der Trick: Etwa 20 000 EU-Vorschriften werden in einem Schwung in nationales Recht überführt. Nach und nach können die Gesetze dann geprüft und gegebenenfalls vom Parlament verworfen werden.

11:26 Afghanisches Militär entlässt Hunderte Korruptionsverdächtige

Kabul - Das von Korruption geplagte afghanische Militär feuert in großem Stil Mitarbeiter. Seit Oktober habe eine neue Transparenzkommission fast 1400 Militärangehörige entlassen, sagte der Kommissionsleiter, General Hilal Hilaluddin, der dpa. Ihnen wurden unter anderem der Verkauf von Waffen, die Unterschlagung von Soldatengehältern oder die Aufgabe von Posten ohne Kampf vorgeworfen. Vorwürfe gegen weitere gut 2000 Männer würden derzeit von Gerichten untersucht, sagte der General.

09:47 Bundeswehr lieferte vor tödlichem Luftschlag Fotos von Ziel

Berlin - Die Bundeswehr ist offenbar in einen verheerenden Luftschlag in Syrien involviert. Dabei waren Aktivisten zufolge zahlreiche Zivilisten gestorben - die Bundeswehr lieferte nach dpa-Informationen kurz vorher Aufklärungsfotos des Schulgebäudes an die Anti-IS-Koalition. Wie "Süddeutsche" und "ARD" berichten, wurde der Verteidigungsausschuss des Bundestags in geheimer Sitzung darüber informiert. Bei dem Luftangriff auf das Schulgebäude sind Aktivisten zufolge vergangene Woche mindestens 33 Zivilisten getötet worden.