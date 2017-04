Lörrach Sportlich läuft es richtig gut

Von Gerd Lustig

Lörrach. Sportlich läuft beim FV Lörrach-Brombach (FVLB) alles rund. Für die 1. Mannschaft ist der Aufstieg in die Verbandsliga zum Greifen nah, die 2. Mannschaft mischt im oberen Drittel der Bezirksliga mit und die „Dritte“ will als Tabellenführer in die Kreisliga A aufsteigen.

Rückblick

„Es macht im Moment richtig Spaß“, machte Präsident Joachim Schröter an der Hauptversammlung im Vereinsheim „Sechzehner“ deutlich. Stolz ist er darauf, dass inzwischen die Früchte der nachhaltigen Jugendarbeit geerntet werden. Vielfach kicken nämlich ehemalige Jugendspieler des FVLB in den Reihen der Aktiven. „Alle Erfolge sind ein Ergebnis von Teamarbeit“, war er sich mit dem neuen Sportlichen Leiter Martin Aßmuth einig.

Allerdings, und das betonte der Präsident ebenso, brauche ein so großer Verein wie der FVLB künftig mehr Mitstreiter im Vorstand, um die Aufgaben des Vereins, der auf einen Jahresumsatz von 400 000 Euro zusteuere, bewältigen zu können.

Mit Wehmut berichtete Schröter vom Abriss des „Hüttle“ auf dem ehemaligen Fußballareal in der Hugenmatt in Brombach. Zudem schmerzt ihn, dass der Bau des Kleinspielfeldes beim Gelände des TC Rot-Weiß Lörrach verschoben wurde: „Das war ein wesentlicher Mosaikstein in unserem Jugendkonzept.“ Jugendleiter Brugger wurde noch deutlicher: „Dafür gibt’s die Gelbe Karte in Richtung Stadt.“

Ausblick

Auch künftig finden wieder Füchsle-Camp und Füchsle-Tage statt. Die Kooperation im sportlichen Bereich mit dem SC Freiburg geht weiter, ebenso auch die Sparkassen Junior-Trophy mit ihrer positiven Außenwirkung für den gesamten Verein. Im Sommer gibt es im Grütt einen Kick gegen das Oberligateam des SC Freiburg. Am 1. Juli gastieren die U 19-Junioren des SC. Und am 15./16. Juli ist ein hochkarätiges Vorbereitungsturnier geplant, unter anderem mit dem Kehler FV, dem FC Auggen und den Old Boys Basel. Zur Saison 2017/18 soll es neue Spielstandsanzeigen geben.

Jugendabteilung

450 Kinder und Jugendliche kicken in derzeit mehr als 20 Mannschaften von der G- bis A-Jugend, berichtete Jugendleiter Hansjörg Brugger. Viele Teams belegen derzeit vordere Plätze in ihren Ligen. Erstmals waren die B1-Junioren in die Oberliga aufgestiegen, belegen aktuell dort aber den letzten Platz. In die Verbandsliga aufgestiegen waren die C1-Junioren – und belegen hier erneut den Platz an der Sonne.

Wahlen

Für den aus beruflichen Gründen ausgeschiedenen Dominik Schäuble wurde Martin Aßmuth zum neuen Vize-Präsidenten gewählt. Karl-Frieder Sütterlin schied als Verantwortlicher für das Marketing aus. Es wurde kein Nachfolger gefunden. Das Amt wird vorerst von Bernd Schleith mitbetreut.