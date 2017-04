Lörrach Stadtkirche hat neue Diakonin

Lörrach (dr). Eine pralle Tagesordnung hatte der evangelische Kirchengemeinderat Lörrach in seiner Sitzung am Dienstag zu behandeln. An Stelle des verhinderten Vorsitzenden Jörg Thalmann wurde die Sitzung vom Stellvertreter Pfarrer Tobias Walkling geleitet.

Die seit dem 1. April in der Matthäusgemeinde an der Stadtkirche angestellte Diakonin Miriam Tepel wurde dem Kirchengemeinderat vorgestellt und herzlich begrüßt (wir berichteten). Miriam Tepel ist in Bad Arolsen (Nordhessen) geboren. Sie studierte zunächst Kommunikationswissenschaften in Münster. Anschließend absolvierte sie ein Studium für Religionspädagogik und Gemeindediakonie an der Evangelischen Hochschule Freiburg und schloss dieses mit dem Bachelor ab. In der Matthäusgemeinde tritt sie jetzt ihre erste Stelle an. Ihr Schwerpunkt wird in der Konfirmanden- und Jugendarbeit liegen.

Wahlperioden

Bei der Wahl des Vorstandes nach der vergangenen Kirchengemeinderatswahl wurde beschlossen, dass der Vorstand nur die Hälfte der sechsjährigen Wahlperiode amtieren sollte. Danach sollten Veränderungen möglich sein. Bei der Vorstandswahl für die Restperiode bis zum Herbst 2019 wurden der Vorsitzende und sein Stellvertreter, Jörg Thalmann und Tobias Walkling, mit großer Mehrheit bestätigt. Zweiter stellvertretender Vorsitzender wurde Dirk Ücker von der Friedensgemeinde.

Alle Mitglieder der Ältestenkreise sind zu einem „Ältesten-Wochenende“ am 28. und 29. April in das Gemeindehaus Brombach eingeladen. Thema wird das inhaltliche Gemeindeleitbild und der weitere Weg der Pfarrgemeinden in Lörrach sein. Dazu sind Referenten eingeladen.

Zuschuss für Sanierung

Was fast unmöglich schien, ist doch noch gelungen: Für die energetische Sanierung des Pfarrhauses an der Christuskirche hat der Oberkirchenrat 95 000 Euro Zuschuss bewilligt, wie Bernd Rosin vom Bauausschuss berichtete. Das Förderprogramm war am 31. Dezember ausgelaufen. Um noch an der Förderung teilhaben zu können, musste die Gemeinde umfangreiche Bauunterlagen bis zum Stichtag einreichen (wir berichteten).

Bei der Friedens- und der Salzertgemeinde mussten Reparaturen und Erneuerungen vorgenommen werden.

Die Kantorei Lörrach hat sich eine neue Geschäftsordnung gegeben. Diese sollte der Kirchengemeinderat absegnen. Da keine ausreichende Informationen vorlagen und Bezirkskantor Herbert Deininger fehlte, wurde die Abstimmung auf die nächste Sitzung vertagt.