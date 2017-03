Lörrach Stilvielfalt mit Platz zur Entfaltung

02:13 Witthöft erreicht zweite Runde bei Tennisturnier in Miami

Miami - Tennisprofi Carina Witthöft hat es beim WTA-Turnier in Miami in die zweite Runde geschafft. Die 22 Jahre alte Hamburgerin setzte sich mit 6:3, 6:3 gegen die Amerikanerin Nicole Gibbs durch. Die Fed-Cup-Spielerin trifft bei der mit 7,699 Millionen Dollar dotierten Hartplatz-Veranstaltung nun auf die Kasachin Julia Putinzewa.

02:06 Palästinenser an Grenze zu Israel von Panzer getötet

Gaza - Ein Palästinenser ist in der Nacht im Süden des Gazastreifens von einem israelischen Panzer erschossen worden. Ein zweiter junger Mann in seiner Begleitung sei schwer verletzt worden, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums der Palästinensischen Autonomiebehörde. Die beiden jungen Leute hatten nach Zeugenberichten versucht, bei Rafa den Grenzzaun nach Israel zu überwinden. Der Panzer habe daraufhin das Feuer eröffnet. Die israelische Armee macht seit gestern in dieser Region militärische Übungen.

01:23 Podolski bestreitet letztes Länderspiel für Deutschland

Dortmund - Lukas Podolski läuft heute zum letzten Mal im Trikot der deutschen Fußball-Nationalmannschaft auf. Der Weltmeister wird das DFB-Team in Dortmund beim Klassiker gegen England sogar erstmals als Kapitän anführen. Podolski bezeichnete dieses Geschenk von Bundestrainer Joachim Löw als sensationell. Mehr gehe nicht bei seinem letzten Spiel. Seine 13 Jahre in der Nationalelf nannte Podolski "eine schöne und geile" Zeit.

01:01 "Anomale Wellen": 23 Häfen in Peru geschlossen

Lima - Die Behörden in Peru haben wegen "anomaler Wellen" 23 Pazifikhäfen vorübergehend geschlossen. Das teilte das Katastrophenzentrum mit. Vermutet wird ein Zusammenhang mit einem für Wissenschaftler rätselhaften Klimaphänomen, das bisher auf die peruanische Küste beschränkt ist und deshalb "Küsten-El-Niño" genannt wird. Das Meereswasser vor der Küste ist um über fünf Grad wärmer als sonst um diese Jahreszeit üblich. Wegen der dadurch ausgelösten starken Verdunstung des Wassers kam es zu heftigen Regenfällen in den Anden, die zu dramatischen Überschwemmungen und Erdrutschen führten.

00:41 Steinmeier wird vereidigt und skizziert Programm

Berlin - Der neue Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird am Mittag bei einer gemeinsamen Sitzung von Bundestag und Bundesrat vereidigt. Er hat sein Amt als Nachfolger von Joachim Gauck bereits am Sonntag angetreten. Am Nachmittag wird er mit militärischen Ehren im Park von Schloss Bellevue begrüßt. Es wird erwartet, dass Steinmeier in seiner Antrittsrede vor den Abgeordneten darlegt, welche Schwerpunkte er in seiner Amtszeit als Staatsoberhaupt setzen will.