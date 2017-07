Lörrach Streit um Drogen eskaliert

Lörrach. Zwei Männer im Alter von 18 und 22 Jahren trafen sich am Dienstagnachmittag am Froschbrunnen in Stetten, um gemeinsam Rauschgift zu konsumieren. Im Verlauf kam es laut Polizei zum Streit. Die Aussagen über den Ablauf unterscheiden sich. Beide wollen vom anderen mit gefährlichen Gegenständen, einer Schere und einem Schraubenzieher, angegriffen worden sein. Der 22-Jährige nahm zudem den Rucksack mit persönlichen Gegenständen seines Gegenübers gewaltsam an sich und verteidigte diesen mit Tritten und Schlägen.

Gegen ihn wird auch wegen Verdachts einer Raubstraftat ermittelt. Er wurde vorläufig festgenommen. Ernsthaftere Verletzungen zog sich keiner der Kontrahenten zu.