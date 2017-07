Lörrach Tumringer Schüler sind spitze

Bei der zehnten Auflage des Sportfests „Badenova bewegt Lörrach“ traten im Mai über 500 Schüler gegeneinander an und lernten dabei neue Sportarten und Vereine kennen. Den Titel „sportlichste Schule“ konnte zum zehnten Mal die Grundschule Tumringen erobern.

Lörrach. Über 500 Teilnehmer und noch einmal so viele Besucher kamen zur 10. Auflage. Bei – entgegen der Vorhersage – gutem Wetter Ende Mai konnte die Grundschule Tumringen erneut ihren Titel verteidigen. Über 90 sportbegeisterte Grundschüler brachten es auf 274 538 Punkte –­ ein Spitzenwert, so die Badenova in einer Mitteilung. Zweiter wurde die Hebelschule (69 Schüler, 166 956 Punkte). Den dritten Platz sicherte sich das HTG mit 94 583 Punkten. Alle teilnehmenden Kindergartenkinder kamen zusammen auf 78 629 Punkte. „Insgesamt nahmen Kinder von 26 Schulen teil“, so Melanie Kasper, die seitens Badenova das Sportfest organisiert.

Punktbester Schüler waren: 1. Donat Miftari, 7017 Punkte, Grundschule Tumringen; 2. Lukas Sobott, 6498 Punkte, Hans-Thoma-Gymnasium; 3. Maxim Rasch, 6429 Punkte, Hebelschule; Punktbeste Schülerinnen waren: 1. Lea Bächle, 6129 Punkte, Schlossbergschule; 2. Angelique Wunder, 5585 Punkte, Grundschule Tumringen; 3. Mailin Schade, 5231 Punkte, Grundschule Tumringen.

Die bisherige Bilanz von zehn Jahren „Badenova bewegt“ kann sich sehen lassen: Bereits über 50 000 Kinder und Jugendliche haben bereits teilgenommen. Rund 20 Sportstationen luden zum Ausprobieren ein. Erstmals dabei: Nicole Grether, deutsche Badminton-Rekordnationalspielerin und zweifache Olympiateilnehmerin.

Die Badenova-Veranstaltung wird seit Jahren durch engagierte Partner unterstützt: Die Stadt Lörrach beziehungsweise die Stadtwerke Lörrach, viele örtliche Vereine, die sich in ihrer Freizeit engagieren, die AOK Hochrhein-Bodensee sowie die Agentur Sportalis. Bereits zum siebten Mal wurde das Sportfest klima-freundlich durchgeführt. Extra-Bewegungspunkte wurden vergeben, wenn die Teilnehmer klimafreundlich (zu Fuß oder mit dem Fahrrad) kamen. „Auch dies hat wieder hervorragend geklappt.“, so Jens Hoffmann von Sportalis,