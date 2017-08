Lörrach „Velo-Offensive“ nach der Sommerpause

Lörrach. „Lörrach braucht dringend ein Radverkehrskonzept.“ Anlässlich der erfolgreichen Ausstellung „Faszination Fahrrad“ im Dreiländermuseum erneuerte die Fraktion der Grünen ihre Forderung. „Viele verkehrspolitischen Entscheidungen wurden in diesem Jahr von der Verwaltung mit Hinweis auf die Einstellung eines städtischen Verkehrsplanes vor sich her geschoben“, kritisieren die Grünen.

Ein städtisches Radverkehrskonzept sollte im Rahmen eines Gesamtverkehrskonzept entwickeln werden und lasse nun weiterhin auf sich warten, da die Stelle des Verkehrsplaners bisher nicht besetzt werden konnte. Jetzt muss nach Ansicht der Fraktion „Sachverstand außerhalb der Verwaltung hinzugezogen werden“.

Im Jahr 2015 wurde die Stadt Lörrach vom Land Baden-Württemberg mit dem Label „Fahrradfreundliche Kommune“ ausgezeichnet. Mit der Verleihung erkannte die Prüfkommission der Landesregierung an, dass sich Lörrach seit vielen Jahren engagiert, „um zunehmend fahrradfreundlich zu werden“.

Aber die Kommission sieht auch „Defizite und weiteren Handlungsbedarf“. Die Prüfungskommission fordert einen klaren politischen Beschluss als konzeptionelle Grundlage der Radverkehrsförderung in der Stadt und der dazugehörigen angemessenen Finanzausstattung.

„Neben den in der Vergangenheit umgesetzten Einzelmaßnahmen, wie der Verlängerung von Schutzstreifen, der Markierungen am Wieseradweg oder neuen Abstellanlagen, fehlt in unserer Stadt leider immer noch ein eigenständiges Radverkehrskonzept, in welchen diese Maßnahmen eingebettet sind“, schreibt Stadtrat Gerd Wernthaler. Mündlich hatte die Grünen-Fraktion ein solches bereits in der Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Technik, Bildung und Soziales (AUT) am 2. Februar eingefordert.

Der Veloanteil am Gesamtverkehr der Stadt beträgt 17 Prozent mit steigender Tendenz. „Die Lörracher Radverkehrsinfrastruktur ist diesem Aufkommen nicht angemessen. Konflikte zwischen Fußgängern und Velofahrern sind vorprogrammiert und nehmen zu“, so die Bedenken der Grünen.

Das gesamte Verkehrsaufkommen in der Stadt werde zunehmen. Angesichts dieser Entwicklung gehe es darum, dass insbesondere der Veloverkehr und der öffentliche Verkehr diese Verkehrszunahme gemeinsam auffangen, damit innerstädtisch eine Zunahme des motorisierten Individualverkehrs verhindert werden könne und die nachhaltige Mobilität die Stadt dominiere.

„Um dies zu erreichen, fordern wir ein Radverkehrskonzept mit dem Ziel den Veloanteil am Gesamtverkehr der Stadt auf 30 Prozent bis im Jahr 2030 zu steigern. Die von uns geforderte Velo-Offensive im Rahmen eines Radverkehrskonzeptes muss sich an den Erfahrungen anderer Velostädte orientieren. Den konkreten Antrag mit inhaltlichen Schwerpunkten und einem zeitlichen Ablauf werden wir im Herbst dem Gemeinderat vorlegen“, kündigt Gerd Wernthaler an.