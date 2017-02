Lörrach. Drei Verletzte und Sachschaden in Höhe von 8000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Mittwoch gegen 10.15 Uhr an der Hasenlochkreuzung in Lörrach. Hier fuhr eine junge Frau laut Polizei mit ihrem Hyundai auf den vor ihr an der Ampel anhaltenden Fiat Panda einer anderen Frau auf. Durch den heftigen Aufprall wurde der Fiat einige Meter in den Kreuzungsbereich geschoben. Bei dem Zusammenprall wurden sowohl die Unfallverursacherin und ihre Beifahrerin als auch die Frau im Fiat leicht verletzt. Sie mussten sich zur Behandlung ins Krankenhaus begeben. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt.