Lörrach Vielfalt und Ruhe

00:10 Altmaier schließt Dauer der Koalitionsgespräche bis 2018 nicht aus

Berlin - Kanzleramtsminister Peter Altmaier schließt nicht aus, dass sich die Koalitionsverhandlungen für eine neue Bundesregierung bis in das nächste Jahr ziehen. Beim letzten Mal, also bei der GroKo, hätten sie es knapp bis Weihnachten geschafft. Das würde er sich auch diesmal wünschen, aber entscheidend sei der Inhalt, nicht das Datum, sagte er dem Nachrichtenmagazin "Focus". Kanzlerin Angela Merkel hatte auf die Frage, ob sie zuversichtlich sei, bis Weihnachten eine stabile Regierung präsentieren zu können, nach der Wahl geantwortet: "Ich bin generell immer zuversichtlich."

23:57 May bietet der EU enge Sicherheitspartnerschaft an

Tallinn - Die britische Premierministerin Theresa May sucht trotz des geplanten Brexits eine enge Sicherheitspartnerschaft mit der Europäischen Union. Ihr Land habe das größte Militärbudget, ein weites diplomatisches Netz, Sicherheits- und Geheimdienste von Weltrang sowie eine zentrale Rolle in der Nato und sei somit für Europas Verteidigung wichtiger denn je, erklärte May beim informellen EU-Gipfel in Tallinn. Während sie sich auf den Brexit vorbereiteten, wolle sie eine starke neue Sicherheitspartnerschaft mit der EU aufbauen.