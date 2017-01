Lörrach (ndg). Die positive Entwicklung der Volksbank Dreiländereck lässt sich nicht nur an den Zahlen in der Bilanz ablesen. Auch andere Faktoren belegen dies. Investitionen/Filialen: Nach der Neugestaltung der Filialen Schliengen, Steinen und Lörrach-Mitte, investiert die Volksbank in diesem Jahr in die Filiale in Stetten. „Damit sind alle unsere Filialen modernisiert“, betonte Vorstandsmitglied Ulf Bleckmann. Die Volksbank unterhält 18 Filialen. Mitarbeiter: Die Volksbank beschäftigt 260 Mitarbeiter, die sich auf 200 Vollzeitstellen verteilen. Die Mitarbeiterzahl ist im vergangenen Jahr um fünf gewachsen. „Als flexibler Arbeitgeber bieten wir alle Arbeitszeitmodelle an, die für die Mitarbeiter und für uns sinnvoll sind, bis hin zu Home-Arbeitsplätzen“, erklärte Vorstandsvorsitzender Günther Heck. Soziales Engagement: Regelmäßig unterstützt die Volksbank Vereine und Institutionen bei sozialen und gemeinnützigen Zwecken in ihrem Geschäftsgebiet. Sie unterstreicht damit ihr Engagement für die Region. Im Jubiläumsjahr – das Institut feierte 2016 sein 150-jähriges Bestehen – wurde dieses Engagement noch einmal deutlich erhöht. Als Auftakt ins Jubiläumsjahr spendete die Volksbank gleich zu Beginn jeweils 15 000 Euro an die Bürgerstiftungen in Lörrach und Weil am Rhein.

Bei der 1. Kulturnacht der Nachbarstädte Lörrach und Weil am Rhein trat die Volksbank mit einem Betrag von 15 000 Euro als Hauptsponsor auf. Zahlreiche weitere Spenden an soziale Einrichtungen und gemeinnützige Vereine folgten.

Auch die Aktion „Leser helfen Not leidenden Menschen“ unserer Zeitung profitiert davon. Seit 2015 ist die Volksbank Dreiländereck Hauptsponsor der Zirkusgala „Salto Sociale“.