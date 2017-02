03:29 ICE bei Frankfurt entgleist

Frankfurt - Ein ICE ist in der Nähe von Frankfurt entgleist. Nach ersten Erkenntnissen wurde niemand verletzt, wie ein Sprecher der Bundespolizei am frühen Morgen sagte. Es sehe derzeit nur nach einem Sachschaden aus. Wohin der Zug unterwegs war und wo genau er entgleist ist, ist noch unklar.

03:00 Münchner Sicherheitskonferenz im Zeichen der US-Außenpolitik

München - Die Außenpolitik der neuen US-Regierung von Präsident Donald Trump steht von heute an im Mittelpunkt der Münchner Sicherheitskonferenz. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen und ihr US-Kollege James Mattis eröffnen das Forum, das zu den weltweit wichtigsten Treffen zum Thema Sicherheitspolitik gehört. Es werden bis Sonntag 30 Staats- und Regierungschefs sowie etwa 80 Außen- und Verteidigungsminister im Hotel Bayerischer Hof erwartet. Trumps Vize Mike Pence wird am Samstag die Sicherheitspolitik des Weißen Hauses vorstellen - und soll dort auch Kanzlerin Angela Merkel treffen.

01:48 CNN: Neuer Kandidat für Sicherheitsberater-Posten sagt Trump ab

01:44 Allende: Trump ein "wildgewordener Stier"

Santiago de Chile - Die in den USA lebende Schriftstellerin Isabel Allende ist erschüttert von den Verwerfungen durch die ersten Wochen der Präsidentschaft von Donald Trump. "Ich weiß nicht, ob die amerikanischen Institutionen stark genug sind, um dem Einfluss dieses wild gewordenen Stiers zu widerstehen, der nicht weiß, wie man regiert", sagte Allende in einem Interview mit der Deutschen Welle. "Das ist ein Mann der Geschäfte, (...) der skrupellosen Geschäfte."

01:27 Zuckerberg will Facebook zur Plattform für sozialen Wandel machen

Menlo Park - Facebook-Gründer Mark Zuckerberg strebt für das weltgrößte Online-Netzwerk eine größere Rolle in der Gesellschaft an. "In den vergangenen zehn Jahren war Facebook darauf ausgerichtet, Freunde und Familien zu verbinden. Auf dieser Basis wird unser nächster Fokus sein, eine soziale Infrastruktur für die Gemeinschaft zu entwickeln", schrieb Zuckerberg in einem ausführlichen politischen Beitrag. Dabei gehe es unter anderem um Sicherheit, Informationen und Bürgerbeteiligung. Es gebe weltweit Menschen, die von der Globalisierung übergangen worden seien, und Abschottungs-Tendenzen.