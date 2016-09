Schon lange ist der Lörracher Gebrauchshundesportverein an der Wiese die erste Ansprechstelle für alle Hundebesitzer aus der Region. Lörrach. Ganz gleich, ob es die kleinsten Welpen oder die bereits erwachsenen Hunde sind – gleich welche Rassen, für alle Vierbeiner gibt es beim Lörracher Gebrauchshundesportverein (GHSV) die passenden Beschäftigungs- und Erziehungsprogramme. So können die Hunde neben der Grunderziehung und Sozialisierung sowohl als Verkehrsbegleithund ausgebildet werden, wie auch für die Hundewettkämpfe in Agility oder gemäß der Internationalen Prüfungsordnung (IPO) trainiert werden. Gerade im IPO-Sport (Fährtensuche, Gehorsamsübungen und Schutz) ist der GHSV Lörrach einer der erfolgreichsten Vereine in der Region. So konnten sich in der Vergangenheit auch immer wieder Hundesportler, die im GHSV Lörrach ausgebildet und trainiert wurden, bundesweit hervortun. Diese Tradition konnte Armando Schmidt, der seinen Hund El Bandit schon als Welpe im Lörracher Hundeverein trainierte, weiterführen. Er konnte sich erfolgreich für die Landesmeisterschaft qualifizieren und dort mit guten Ergebnissen glänzen. Das Gleiche gilt für die Lörracher Hundesportlerin Cornelia Höfler mit ihrem Dark-Oro. Sie konnte ebenfalls an der Landesmeisterschaft ein sehr gutes Ergebnis erzielen und sich so auch die direkte Fahrkarte zur Deutschen Meisterschaft sichern. Gerade für Dark-Oro ist das Ergebnis eine wirklich tolle Leistung. Neben dem IPO-Sport wird der Malinois Rüde auch als ausgebildeter Rettungshund geführt. Das Team hatte in der Vergangenheit schon viele Einsätze, bei denen auch Menschenleben gerettet werden konnten. An dieser Stelle möchten die Hundesportler des Gebrauchshundesportvereins Lörrach sich bei den befreundeten Landwirten und Jagdaufsehern für das gute Miteinander bedanken. Einen besonderen Dank verdient Rainer Stöcklin aus Binzen, der dem Verein seit Jahren seine Felder zur Verfügung stellt und dadurch die Ausbildung in der Spurensuche erst möglich macht. n www.ghsvloerrach.de