Lörrach Vorbereitung auf den Alltag

Lörrach. Für 26 junge Menschen begann mit dem 1. September die Berufsausbildung bei der Stadt Lörrach. Sie alle haben sich bei der Berufswahl für ganz unterschiedliche Berufe entschieden und hierbei das vielfältige Ausbildungs- und Studienangebot der Stadt Lörrach – in kaufmännischen, technischen oder sozialen Bereichen – vollständig genutzt.

Aktive Nachwuchsförderung ist für die Stadt Lörrach selbstverständlich und spielt zu Zeiten des demografischen Wandels eine wichtige Rolle. „Viele unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben ihre Karriere bei uns als Auszubildende begonnen, dies soll auch künftig so bleiben“, erklärt Oberbürgermeister Jörg Lutz. „Aus diesem Grund achten wir bei unserem Ausbildungskonzept darauf, dass unsere Nachwuchskräfte die von uns und den Schulen geforderten Qualifikationen systematisch und von Beginn an erwerben“.

Im Rahmen der Einführungstage vom 1. bis 8. September werden die Auszubildenden auf den Alltag in der kommunalen Arbeit vorbereitet. „Vorrangig stehen unsere Einführungstage für das gegenseitige Kennenlernen“, sagt Andreas Lauble, stellvertretender Fachbereichsleiter Zentrale Dienste und Ratsarbeit. „Die Auszubildenden lernen ihre Kollegen sowie Ausbilder kennen und können sich ein Bild von der Struktur des Rathauses machen. Workshops und Seminare zur Steigerung ihrer Kernkompetenzen sind dabei ebenso Bestandteil wie das alljährliche Abschluss-Grillen im Parkschwimmbad“, so Lauble weiter.

Am Montag, 11. September werden die 26 Auszubildenden und Studenten dann gut vorbereitet in den jeweiligen Bereichen starten. In den nächsten zweieinhalb bis drei Jahren werden sie vielfältige Eindrücke der Arbeit in einer kommunalen Stadtverwaltung gewinnen und ihre Kompetenzen in vielen internen Projekten, Workshops und Seminaren weiterentwickeln. n Das Bewerbungsverfahren für das kommende Ausbildungsjahr läuft bereits. Unter www.loerrach.de/ausbildung besteht die Möglichkeit, sich über die vielfältigen Ausbildungsangebote zu informieren und online über das Bewerberportal zu bewerben. Bewerbungsschluss ist der 3. Oktober.