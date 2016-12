Nachrichten-Ticker

03:47 Angehörige nehmen bei Trauerfeier Abschied von Zsa Zsa Gabor

Beverly Hills - Angehörige und Weggefährten der gestorbenen Schauspielerin Zsa Zsa Gabor nehmen am Freitag Abschied von der Hollywood-Diva. Bei der Trauerfeier in der Church of the Good Shepherd in Beverly Hills, die Gabor zu Lebzeiten auch finanziell unterstützt hat, ist heute Vormittag Prtszeit eine katholische Messe geplant. Nach Angaben ihres Witwers, des adoptierten deutschen Prinzen Frederic von Anhalt, soll die Schauspielerin aber voraussichtlich in ihrer Geburtsstadt Budapest bestattet werden.

03:45 DIW-Chef: Langfristig 0,7 Prozent Wachstum durch Flüchtlinge

Berlin - Die Milliardenausgaben für Flüchtlinge und deren eigener Konsum erhöhen nach Einschätzung von Ökonomen dauerhaft das Wirtschaftswachstum. "Die staatlichen Ausgaben für Geflüchtete haben im Jahr 2016 das Wirtschaftswachstum um etwa 0,3 Prozent erhöht", sagte der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Marcel Fratzscher, der "Rheinischen Post". "Die staatlichen Leistungen für Geflüchtete wirken wie ein kleines Konjunkturprogramm." Der positive Effekt auf die Wirtschaftsleistung könne langfristig sogar bei 0,7 Prozent Wachstum pro Jahr liegen.

03:15 15 Kartbahn-Besucher mit Kohlenmonoxid vergiftet

Groß-Zimmern - Mehrere Besucher einer Kartbahn in Hessen haben Kohlenmonoxid-Vergiftungen erlitten. Am Abend hatte zunächst ein Besucher der Indoor-Bahn in Groß-Zimmern bei Darmstadt über Schwindel und Übelkeit geklagt, bevor er kurz das Bewusstsein verlor, wie die Polizei berichtete. Weiteren Besuchern schwindelte es, einige übergaben sich, manche wurden bewusstlos. 15 Menschen im Alter zwischen 16 und 47 Jahren wurden in Krankenhäuser gebracht. Ihr Zustand war den Angaben zufolge nicht lebensbedrohlich. In der Halle wurden erhöhte Kohlenmonoxid-Werte gemessen.

03:08 Tödliches Unglück: Mann wohl in Eile von IC erfasst

Schwanheide - Ein Fußgänger ist beim Überqueren von Bahngleisen in Mecklenburg-Vorpommern von einem IC erfasst und tödlich verletzt worden. Der Mann habe vermutlich am Bahnhof Schwanheide einen haltenden Zug erreichen wollen und sei deshalb verbotenerweise über die Gleise gelaufen, teilte die Polizei am späten Abend mit. Die Identität des Mannes stand zu diesem Zeitpunkt nicht fest. Der IC kam durch eine Notbremsung rund 300 Meter entfernt von dem Bahnhof zum Stehen. Die 354 Fahrgäste blieben unverletzt. Sie wurden aus dem Zug gebracht und mit Taxis, Bussen und einem Ersatzzug weiterbefördert.

02:59 Kölner Silvesternacht verfolgt Polizisten bis heute

Berlin - Die Ereignisse der Kölner Silvesternacht belasten nach den Worten von Bundespolizei-Chef Dieter Romann die damals eingesetzten Polizisten immer noch. "Das nagt an den Beamten bis heute. Nicht helfen zu können, ist mit ihrem Berufsethos nicht zu vereinbaren", sagte er den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. In der vergangenen Silvesternacht hatten in der Kölner Innenstadt rund um den Hauptbahnhof chaotische Zustände geherrscht. Es kam massenhaft zu Straftaten und zu sexuellen Übergriffen auf Frauen. Die meisten der inzwischen ermittelten Beschuldigten kommen aus Algerien und Marokko.