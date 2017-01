Nachrichten-Ticker

05:25 Bericht: Bund zahlt erste Hilfen für Berliner Terroropfer

Berlin - Der Bund hat nach einem Zeitungsbericht in dieser Woche erste Soforthilfen an die Opfer und Hinterbliebenen des Terroranschlags von Berlin ausgezahlt. Das habe Justizminister Heiko Maas dem Rechtsausschuss des Bundestages mitgeteilt, berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland unter Berufung auf Koalitionskreise. Die Mittel stammten demnach aus dem Härtefallfonds des Bundestages für die Opfer terroristischer Straftaten. Konkrete Summen wurden in dem Bericht nicht genannt. Überlicherweis bekommen Angehörige von Terroropfern eine Soforthilfe in Höhe von 5000 Euro ausbezahlt.

04:53 Erster Bundeswehrverband rückt ins Baltikum ab

Oberviechtach - Im Rahmen der massiven Aufrüstungsinitiative der Nato wird der erste Bundeswehrverband nach Litauen verlegt. Die ersten Panzergrenadiere werden heute mit einem militärischen Appell im bayerischen Oberviechtach verabschiedet. Die ersten Truppen des Gefechtsverbands sollen in wenigen Tagen in der früheren Sowjetrepublik eintreffen. Die Nato will die Ostflanke des Bündnisses zur Abschreckung gegenüber Russland stärken. Das Bündnis hatte die Entsendung von je etwa 1000 Soldaten nach Polen, Lettland, Estland und Litauen beschlossen.

04:50 Energiepreise zum Jahreswechsel gestiegen

Berlin - Steigende Ölpreise haben die Energiekosten für Verbraucher in Deutschland zum Jahreswechsel ansteigen lassen. Am deutlichsten war die Entwicklung beim Heizöl, das im Dezember fast 12 Prozent teurer war als im Vormonat. Das geht aus dem aktuellen Energiepreis-Monitor der European Climate Foundation hervor. Für Benzin und Diesel mussten die Deutschen zum Jahresende im Schnitt 3,6 Prozent mehr zahlen als noch im November. Alles in allem stiegen die Energiepreise im Dezember um 2,3 Prozent.

03:52 US-Luxusvilla steht für 250 Millionen Dollar zum Verkauf

Los Angeles - 21 Badezimmer, fünf Bars, zwei Weinkeller: für 250 Millionen Dollar steht im kalifornischen Bel-Air ein Luxusanwesen zum Verkauf. Es sei das teuerste Privathaus, das in den USA je angeboten wurde, teilte der Bauherr mit. Mehr als vier Jahre lang wurde die moderne Villa in den Hügeln von Los Angeles gebaut. Mit dem Slogan "Das achte Weltwunder ist hier" wird nun ein Käufer gesucht. Im Preis enthalten sind auch ein Hubschrauber und sieben Bedienstete, die sich zwei Jahre lang um das Anwesen kümmern.

03:47 Bundestag will Cannabis auf Rezept freigeben

Berlin - Der Bundestag will heute Cannabis für Schwerkranke auf Rezept freigeben. Der Gesetzentwurf des Bundesgesundheitsministeriums dürfte bei allen Fraktionen auf Zustimmung stoßen, verlautete aus Fraktionskreisen in Berlin. Die Krankenkassen sollen etwa Cannabis gegen Schmerzen und Appetitlosigkeit bezahlen müssen, wenn die Ärzte keine Alternative mehr sehen. Weitere Themen sind die Ernährungs- und Landwirtschaftspolitik und ein Sportbericht der Bundesregierung.