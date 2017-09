Lörrach Wasserschaden in der Bibliothek

Von Bernhard Konrad

Lörrach-Brombach. Die Brombacher Bibliothek bleibt nach dem Sommerferien bis auf Weiteres geschlossen. Nutzer der Einrichtung müssen sich gedulden, bis ein Wasserschaden behoben ist. Wie lange das dauert, sei derzeit noch unklar, sagte Viktor Jede, Bautechniker bei der Wohnbau Lörrach, gestern auf Anfrage unserer Zeitung. Die Wohnbau verwaltet das Gebäude der Stadt.

Anfang August – mitten in den Handwerkerferien – war nach einem Leitungsschaden in einer Wohnung über der Bibliothek Wasser ausgetreten. Das Problem wurde offenbar nicht sofort erkannt, weil der Mieter nicht zuhause war, so die Fachbereichsleiterin Grundstücks- und Gebäudemanagement Annette Buchauer im Gespräch mit unserer Zeitung.

Nachdem der Vorfall entdeckt worden war, musste auf einer Teilfläche der Bibliotheksräume und im Keller Wasser abgepumpt werden. Rund 50 Quadratmeter Bodenbelag wurden im Bereich des Treppenhauses und im angrenzenden Bücherei-Zimmer entfernt, so Jede. Inwieweit in zwei Bibliotheksräumen auch die Decke betroffen ist, muss noch genauer geprüft werden. Auch hier sind womöglich Handwerkerarbeiten notwendig. An den Wänden seien bislang keine nennenswerten Schäden festgestellt worden. Die Medien in den betroffenen Räumen wurden in Sicherheit gebracht. Alle ausgeliehenen Medien werden verlängert, teilte die Bibliotheksleitung mit.

In Abstimmung mit den handwerklichen Aufträgen werde in einem weiteren Schritt ein Unternehmen mit den entsprechenden Geräten die Trocknung der Räume in Angriff nehmen. Wie viel Zeit der gesamte Prozess in Anspruch nehmen wird, ist noch fraglich. Sicher sei, so Jede: „Wir werden das nicht in diesem Monat abschließen können.“