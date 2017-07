Lörrach Wer findet den Schlüssel?

Anlässlich des 200. Geburtstags des Fahrrads findet in Lörrach eine besondere Aktion statt: In Kooperation mit der Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kommunen Baden-Württemberg (AGFK-BW) wird in der Stadt am Freitag, 21. Juli, ein Fahrrad versteckt und zwei Fahrräder im Rahmen der AGFK-Jubiläumskampagne „Finde dein Rad“ bei einem Gewinnspiel verschenkt.

Fahrrad-Schatzsuche

Für das AGFK-Jubiläumsfahrrad gilt es bei einer interaktiven Schatzsuche das dazugehörige Schloss zu finden. Auf der Kampagnenwebseite www.finde-dein-rad.de werden Hinweise veröffentlicht, die spielerisch zum Versteck des Schlosses führen. Wer zuerst dort ankommt, gibt seine Kontaktdaten online ein und bekommt dann den Code zum Öffnen des Schlosses. Gelöste Rätsel sind auf der Kampagnenwebseite nicht mehr spielbar, damit niemand umsonst auf die Suche geht. In Lörrach startet die Fahrrad-Schatzsuche am 21. Juli ab 8 Uhr.

Finde dein Rad

Die zweite Möglichkeit ein AGFK-Jubiläumsfahrrad zu gewinnen, ist beim Gewinnspiel am Freitag, 21. Juli, zwischen 11 und 14 Uhr in der Tumringer Straße. Dort werden die Gewinnspielkarten verteilt. Unter allen richtigen Antworten verlost die Stadt die Jubiläumsräder. Bis zum 21. Juli liegen die Gewinnspielkarten zudem im Dreiländermuseum aus und können dort ausgefüllt werden.

Weitere Aktion

Zwischen dem 29. Juli und dem 3. August verschenkt der Landkreis insgesamt drei Fahrräder im Rahmen der Schatzsuche „Finde dein Rad“. Am 1. August gibt es noch einmal die Möglichkeit über das Gewinnspiel des Landkreises ein weiteres Rad zu gewinnen. Weitere Infoszur Aktionen im Landkreis werden noch veröffentlicht.

Stadtradeln

Der Stadtradeln-Wettbewerb in Lörrach ist am Samstag zu Ende gegangen. „Wir freuen uns über die bisher gefahrenen 60 000 Kilometer. Das ist ein sehr gutes Ergebnis für Lörrach“, so Co-Organisator Alexander Fessler vom städtischen Fachbereich „Medien und Kommunikation“. Die Auswertung des besten Teams und besten Einzelradlers wird nach dem 22. Juli bekannt gegeben. Bis dahin können noch Kilometer eingetragen werden. Für Fragen und zur Unterstützung beim Kilometereintrag steht das Organisationsteam – Yvonne Antoni, Tel. 07621/415-653, und Alexander Fessler, Tel. 415-442, – zur Verfügung. Die Präsente für die Teilnehmer – ein aktueller Fahrradstadtplan sowie ein Fahrrad-Flickset – können noch bis Ende Juli an der Infothek im Rathaus oder im 16. Obergeschoss, Zimmer 16.12, abgeholt werden. Die Teamkapitäne können die Präsente für das ganze Team mitnehmen.