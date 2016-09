Nachrichten-Ticker

18:07 Berliner Piraten-Politiker Claus-Brunner tot gefunden

Berlin - Der Berliner Piraten-Politiker Gerwald Claus-Brunner ist tot. Das bestätigte die Partei. Die Berliner Polizei teilte mit, in einer Steglitzer Wohnung seien zwei Leichen gefunden worden. Bei dem zweiten Toten soll es sich ebenfalls um einen Mann handeln. Eine Mordkommission ermittelt. Die Piraten erklärten weiter, Brunner habe sich wohl selbst getötet, weil er krank war. Die Polizei habe der Partei mitgeteilt, dass wohl weder ein Unfall noch Fremdverschulden vorliege. Brunner gehörte zur Berliner Piratenfraktion, die 2011 als erste in einen Landtag einzog.

18:05 Bahn startet Ausstattung der ICE mit neuem WLAN

Berlin - Die Deutsche Bahn hat mit dem Einbau eines neuen WLAN-Systems in ihre ICE-Flotte begonnen. Die Ausstattung von Zügen mit einem leistungsfähigen Internet soll bis Ende des Jahres abgeschlossen sein, wie der Konzern in Berlin mitteilte. Ab Dezember dieses Jahres soll WLAN dann auch den Fahrgästen in der zweiten Klasse kostenlos zur Verfügung stehen - bis zu einem gewissen Datenvolumen auch besonders schnell.

18:04 Gabriel bringt SPD im Ceta-Streit hinter sich

Wolfsburg - Im Streit über das geplante Freihandelsabkommen Ceta hat SPD-Chef Sigmar Gabriel seine Partei nach langen Kontroversen hinter sich gebracht. Beim Parteikonvent in Wolfsburg stimmte die Mehrheit der Delegierten grundsätzlich für das Abkommen der EU mit Kanada und damit für Gabriels Linie, wie die dpa aus Teilnehmerkreisen erfuhr. Kurz vor dem Beginn des kleinen Parteitags war die SPD-Führung noch auf Ceta-Skeptiker in den eigenen Reihen zugegangen und hatte weitere Zugeständnisse gemacht.

18:02 NBC: US-Bomben haben laut US-Ermittlern keine IS-Verbindung

Washington - Der Bombenanschlag von New York und die Sprengsätze von New Jersey haben nach Angaben des Senders NBC keine direkte Verbindung zum Islamischen Staat. NBC berief sich auf mehrere Quellen in Ermittlerkreisen. Man könne zwar nicht ausschließen, dass der oder die Täter vom IS inspiriert gewesen seien, aber es gebe keinerlei Anhaltspunkte für etwas wie einen Auftrag. Die New Yorker Polizei bestätigte, dass es sich bei dem inzwischen festgenommenen Mann um den gesuchten Hauptverdächtigen Ahmad Khan Rahami handelt. Der 28-Jährige ist US-Amerikaner afghanischer Herkunft.

17:48 Syriens Armee erklärt Ende der Waffenruhe

Damaskus - Syriens Armee hat die Waffenruhe für das Bürgerkriegsland eine Woche nach ihrem Beginn für beendet erklärt. "Bewaffnete terroristische Gruppen" hätten sich nicht an die Umsetzung der Abmachung gehalten, teilte die Armeeführung mit. In verschiedenen Gebieten habe es mehr als 300 Verstöße gegen die Waffenruhe gegeben. Die von den USA und Russland ausgehandelte Waffenruhe war vor einer Woche in Kraft getreten und hatte in den ersten Tagen größtenteils gehalten. Zuletzt wurde sie jedoch immer brüchiger.