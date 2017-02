Lörrach-Brombach. Das Junior Lab im Werkraum Schöpflin bietet Kindern und Jugendlichen von acht bis 14 Jahren auf entspannte Weise einen ersten Zugang zur fantastischen Welt von Hard- und Software. Interessenten melden sich an und nehmen nacheinander an Workshops zu Gaming, Robotics und Musik in Gruppen von fünf bis zehn Kindern teil.

Neu im Angebot des Werkraums ist das Philosophier-Camp, in dem Kinder von acht bis elf Jahren, die gerne Fragen stellen und Antworten suchen, gemeinsam lesen, philosophieren und gestalten. Es braucht keine Vorkenntnisse, nur Freude am Denken und gemeinsamen Reden darüber.

Ermäßigte Preise für alleinerziehende oder arbeitslose Familien

Außerdem werden Fantasiewesen aus Pappmaché, Holz oder Pappe sowie bunte Lieblingstiere gestaltet. Frischen Glanz ins eigene Heim bringen auch selbstgemachte Uhren, die richtig ticken, oder gebrauchte Möbel und Gegenstände, denen durch Up- und Recycling ein neuer Look verpasst wird. In der Papierwerkstatt gestalten, falten, kleben oder nähen Kinder ein eigenes Buch und wer schon immer den eigenen Kopf als Kunst im Rahmen haben wollte, ist im Werkraum ebenfalls genau richtig.

Der Werkraum weist ausdrücklich darauf hin, dass es ermäßigte Preise, beispielsweise für Alleinerziehende oder arbeitslose Familien, gibt. Anmeldung und weitere Informationen auf der Homepage des Werkraums Schöpflin unter www.werkraum-schoepflin.de > Workshops 2017.