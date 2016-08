11:15 Starker Taifun bedroht Tsunami-Region in Japan

Tokio - Gut fünf Jahre nach der Tsunami-Katastrophe im Nordosten Japans wird die Region jetzt von einem starken Taifun bedroht. Die Meteorologische Behörde warnte, dass "Lionrock" im späteren Tagesverlauf dort auf Land treffen könnte. Tausende von Menschen wurden aufgefordert, sich rechtzeitig in Sicherheit zu bringen. Viele Schulen blieben geschlossen, der regionale Bahn- und Flugverkehr ist beeinträchtigt. Der Betreiber der in der Region gelegenen Atomruine Fukushima traf ebenfalls Vorsorgemaßnahmen.

11:14 NRW will Erben bei Milliardensummen auf unbewegten Konten helfen

Düsseldorf - Nordrhein-Westfalen will das Problem der unbewegten Konten mit schlummerndem Vermögen in einem neuen Anlauf angehen, um Erben zu ihrem Recht zu verhelfen. NRW-Finanzminister Norbert Walter-Borjans sagte, hochgerechnet gehe es um rund zwei Milliarden Euro bundesweit. Vorwiegend habe man es mit Guthaben auf Konten zu tun, deren Inhaber gestorben seien und von denen Erben nichts wüssten. Das Geld bleibe bei den Banken, obwohl diese überhaupt keinen Anspruch darauf hätten.

10:42 Gnabry laut Medien vor Bundesligawechsel über München nach Bremen

Bremen - Fußball-Profi Serge Gnabry steht unmittelbar vor einer Rückkehr nach Deutschland. Nach Informationen von Sky Sport News HD soll der Silbermedaillengewinner von Rio vom FC Arsenal zum FC Bayern München wechseln. Der Rekordmeister soll Gnabry dann an Werder Bremen ausleihen. Beide Clubs wollten sich heute offiziell nicht dazu äußern. Allerdings steht der Deal auch laut "Syker Kreiszeitung" kurz bevor. Werder ist auf der Suche nach Ersatz für Neuzugang Max Kruse, der verletzt noch mehrere Wochen ausfallen wird.

10:41 US-Regierung laut "Spiegel" irritiert über Gabriels TTIP-Kurs

Berlin - Die USA haben der Einschätzung von Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel widersprochen, wonach die TTIP-Verhandlungen praktisch gescheitert seien. Die Verhandlungen würden in Wahrheit ständige Fortschritte machen, sagte der Sprecher des US-Handelsbeauftragten Michael Froman dem "Spiegel". Gabriel hatte am Wochenende die Ansicht vertreten, die Gespräche zwischen Europa und den USA seien "de facto gescheitert". Heute kündigte Frankreich an, man wolle die EU-Kommission auffordern, die TTIP-Verhandlungen zu stoppen.