Malsburg-Marzell 30 Jubilare wurden besucht

Malsburg-Marzell (kn). Eine wichtige Rolle im Leben des Ortsteils Marzell hat der evangelische Frauenverein. Im kommenden Jahr will er sein 40-jähriges Bestehen gebührend feiern.

Rückblick

Die nunmehr 38. Hauptversammlung des Vereins in der „Gmeistube“ wurde von Pfarrerin Susanne Roßkopf eingeleitet, die das Leben von Katharina Zell, der mutigen Frau eines Straßburger Reformators, beleuchtete.

Dann gab Daniela Kilchling den von Erika Lindemer für das Leitungsteam erstellten Jahresbericht bekannt. Sie berichtete von zehn Veranstaltungen und mehreren Sitzungen des Leitungsteams im zurückliegenden Vereinsjahr.

Unter anderem hatte man wieder zu einem Seniorennachmittag eingeladen, organisierte den Weltgebetstag und das Osterfrühstück und war beim Erntedankfest der Kirchengemeinde im Bürgerhaus unterstützend dabei.

30 Jubilare wurden besucht, gesellig ging es zu bei einem gemeinsam mit dem Heimatverein organisierten Ausflug ins SWR-Studio Baden-Baden und einem Besuch des Schulmuseums in Badenweiler, besinnlich bei der traditionellen Weihnachtsfeier.

Bürgermeister Gerd Schweinlin und Roßkopf lobten die hervorragende Arbeit des Vereins, von der viele Menschen profitierten.

Ausblick

Breiteren Raum nahm die Besprechung des Jahresprogramms für 2017 ein: Bereits am 16. April steht wieder das Osterfrühstück an, gemeinsam mit Heimat- und Diakonieverein will man im September in Ludwigsburg den „Blühenden Barock“ besuchen. Auch die 40-Jahres-Feier im Jahr 2018 hat man schon im Blick. Gedacht wird an eine Veranstaltung im Bürgerhaus Edenbach.

Der harmonischen Versammlung schloss sich wie immer ein Imbiss an. Ein bebilderter Rückblick auf das Jahresgeschehen von Erika Lindemer stieß dabei auf reges Interesse.

Ehrung

Helene Wagner, die seit kurzem in Kandern wohnhaft ist, wurde zum Ehrenmitglied ernannt.

Mitglieder: 50 (davon 34 Ehrenmitglieder)

Termine: 16. April: Osterfrühstück; 1. Oktober: Erntedankfest; 26. November: Senioren-Adventsfeier; 11. Dezember: Weihnachtsfeier

Kontakt: Erika Lindemer, Tel. 07626/7088