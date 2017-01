Malsburg-Marzell (kn). Auf einsamen Wegen durch den verschneiten Winterwald zu stapfen ist für viele ein Wunschtraum. Das Forstamt und auch der Skiclub Malsburg-Marzell als verantwortlicher Verein für die Loipen im Lipple-Kreuzweg-Gebiet bitten dringend darum, auf den ausgewiesenen Loipen zu bleiben, Fußgänger sollten die gewalzten Winterwanderwege benutzen.

Auf dem Lipple-Parkplatz sind es gleich mehrere Schilder, die dazu auffordern, sich an die Spielregeln zu halten. Obwohl ein Schild speziell auf das Betretungsverbot für gefährdete Wildtiere im Schutzgebiet Meierskopf-Brandeck hinweist, führen frische Spuren in den Wald. Das sei für andere eine versteckte Aufforderung, dies nachzuahmen, sagt der zuständige Revierförster Hans-Peter Beha, der beobachtet, dass zunehmend Schneeschuhwanderer auf dem Meierskopf ihre Bahn ziehen.

Dort hat auch der besonders gefährdete Auerhahn seine Heimat. Für diesen und natürlich auch für Rehe und Hasen bedeute es aber großen Stress, wenn plötzlich Menschen mitten im Wald auftauchten, sie flüchten voller Panik. Angesichts von Kälte und Futterknappheit sei in Extremfällen sogar das Leben der Tiere gefährdet, wenn Rückzugsorte fehlten. Beha musste sogar feststellen, dass vereinzelt Hinweis- oder Verbotsschilder entfernt wurden.

Keine Freude lösen beim Skiclub Wanderer auf den ausgewiesenen Loipen aus. In nicht wenigen Fällen, so auf Abfahrtsstrecken, seien sowohl Skifahrer als auch Wanderer gefährdet. An die Wanderer wird deshalb appelliert, die ausgewiesenen und gewalzten Winterwanderwege am Lipple vorbei am Wanderheim in Richtung Stühle und von der Skihütte in Richtung Kaltenbach sowie von Parkplatz Egerten aus in Richtung Hexenplatz zu benutzen.