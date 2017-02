Malsburg-Marzell (kn). Die närrischen Tage stehen bevor: Vor allem in der „Wälderfasnachts-Hochburg“ Marzell ist einiges geboten. Die Marzeller Narrenzunft „Grabedierer“ kündigt jedenfalls ein umfangreiches Programm an. Der Rosenmontag bleibt allerdings wieder veranstaltungsfrei.

Dafür wird der Freitag vor Fasnacht zu einem der zentralen „närrischen Festtage“: An besagtem 24. Februar wird nachmittags in der Stockberghalle eine zünftige Kinderfasnacht gefeiert, der ab 15.11 Uhr ein Umzug vorangeht. Wie schon im Vorjahr gibt es am Freitag auch einen „Bunten Abend“, allerdings ohne Verbindung mit einem Maskenball, nachdem die Zahl der Maskierten in den vergangenen Jahren stark zurückgegangen war. Am närrischen Programm dieses Abends werden sich neben den Grabedierern auch die Kanderner „Brezele-Buebe“ mit Auszügen aus ihrem Zunftabend-Programm beteiligen. Das Programm beginnt um 20.11 Uhr. Der Eintritt bleibt frei.

Am „Schmutzigen Dunschtig“, 23. Februar, bleibt es bei Hemdglunki-Umzug und Ball mit Rathausstürmung um 19.11 Uhr mit Unterstützung des Musikvereins und Ausrufung des Stockberggeistes beim Hemdglunki-Ball in der Halle. Mit dabei ist eine Guggemusik.

Am Fasnachtssamstag, 25. Februar, wird der Umzug durch Marzell ab 16.11 Uhr mit anschließender Hallenfasnacht zum abschließenden Höhepunkt der Fasnachtstage werden. Ab 19.11 Uhr wird in der Halle bei der „Number One Party“ mit DJ Flodder gefeiert.

An allen drei närrischen Tagen werden die Auftritte von Guggemusiken das Salz in der närrischen Suppe sein. Auch am Samstag sind mehrere Guggemusiken dabei.

Die evangelische Kirchengemeinde Am Blauen lädt wieder zu einem Gottesdienst mit gereimter alemannischer Narrenpredigt von Pfarrerin Susanne Roßkopf am Sonntag, 26. Februar, 10 Uhr, in die Sitzenkircher Hilariuskirche ein.

Die „Innenstadt von Marzell“ wurde von den „Grabe-dierern“ bereits närrisch geschmückt.