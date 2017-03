Malsburg-Marzell Gasthaus schließt

Malsburg-Marzell (kn). Die Gaststätte „Löwen“ in Lütschenbach schließt zum Monatsende.

Darüber informierte Vorsitzender Manfred Leuger die Mitglieder bei der Versammlung der Geißenhalter im oberen Kandertal , die sich in der Gaststätte immer bestens aufgehoben gefühlt hatten. Er überreichte an Wirtin Gerlinde Schwarze mit herzlichen Dankesworten für die langjährige Gastfreundschaft ein Präsent. Auch der anwesende Bürgermeister Gerd Schweinlin bedankte sich bei den Wirtsleuten Gerlinde und Hanspeter Schwarze und bedauerte die Schließung der Traditionsgaststätte im kleinen Ortsteil der Berggemeinde. Am Donnerstag nahm dann der Männergesangverein nach seiner allwöchentlichen Chorprobe Abschied vom „Löwen“, in den man immer wieder gerne eingekehrt war.