Malsburg-Marzell Neue Leuchten für die Kirche

00:24 Rapper DMX gegen hohe Kaution frei

New York - Der US-Rapper DMX ist nach seiner Festnahme wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung wieder auf freiem Fuß. Auf die Vorwürfe in 14 Anklagepunkten plädierte der Musiker vor einem Gericht in New York auf nicht schuldig. Für seine Freilassung musste er eine Kaution von 500 000 Dollar hinterlegen, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Der Rapper war am Donnerstag festgenommen worden. Der Musiker soll von 2002 bis 2005 rund 1,7 Millionen Dollar Steuern hinterzogen haben.

00:22 London räumt finanzielle Verpflichtung gegenüber EU ein

London - Die britische Regierung hat erstmals ausdrücklich eine finanzielle Verpflichtung gegenüber Brüssel für die Zeit nach dem geplanten Brexit eingestanden. Das berichtete die "Financial Times" unter Verweis auf eine schriftliche Erklärung aus dem Brexit-Ministerium an das britische Parlament. In Brüssel wurde die Passage der "Financial Times" zufolge als verhaltenes Zeichen des Entgegenkommens für die anstehende zweite Verhandlungsrunde am Montag interpretiert.

23:09 Zwei Deutsche bei Messerattacke in Ägypten getötet

Kairo - Bei einer Messerattacke an einem Hotelstrand in Ägypten sind zwei Deutsche Frauen getötet worden. Das berichtete der ägyptische Staatliche Informationsservice am Abend. Der Angriff ereignete sich in dem Ferienort Hurghada am Roten Meer.

22:52 Weiterer Verdächtiger nach Vierfachmord in USA festgenommen

Solebury - Im Fall der vier getöteten jungen Männer in den USA hat die Polizei einen zweiten Verdächtigen festgenommen. Er werde beschuldigt, an drei der Morde nahe Philadelphia beteiligt gewesen zu sein, sagte Staatsanwalt Matthew Weintraub. Die vier Opfer im Alter von 19 bis 22 Jahren waren in der vergangenen Woche als vermisst gemeldet worden. Am Mittwoch wurde bereits ein 20-Jähriger in dem Fall festgenommen. Er gestand, an den Morden beteiligt gewesen zu sein. Die beiden Tatverdächtigen sind demnach Cousins.

22:51 UN-Chef verurteilt Attentat am Tempelberg in Jerusalem

New York - UN-Generalsekretär António Guterres hat das Attentat am Tempelberg in Jerusalem, bei dem zwei israelische Polizisten und die drei israelisch-arabischen Angreifer getötet wurden, verurteilt. Dieser Vorfall habe das Potenzial, weitere Gewalt auszulösen", sagte Guterres. Alle müssten verantwortlich handeln, um jede Eskalation zu verhindern. Der Tempelberg mit der Klagemauer sowie der Al-Aksa-Moschee und dem Felsendom ist Juden wie Muslimen heilig. Der Streit darum wer den Hügel betreten und dort beten darf, hatte bereits in der Vergangenheit zu Spannungen und Gewalt geführt.