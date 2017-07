Maulburg 13 000 Euro Blechschaden

Maulburg. Heftig gekracht hat es am Montagabend an der Kreuzung Hauptstraße/In der Teichmatt. Kurz nach 20 Uhr befuhr eine junge Frau mit ihrem Peugeot die Hauptstraße in Richtung B 317. Als die 19-Jährige nach links in die Straße „In der Teichmatt“ abbiegen wollte, übersah sie einen entgegenkommenden BMW, so die Polizei. Beim Zusammenstoß wurden beide Autos so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden wurde auf etwa 13 000 Euro geschätzt. Die Beteiligten kamen mit dem Schrecken davon.