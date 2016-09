Mit der neunten Auflage des Maulburger „Swim & run“ wird am 24. September die Hallenbadsaison offiziell eröffnet. Von Harald Pflüger Maulburg. Veranstalter des Wettbewerbs sind die Wiesentalschule, die Gemeinde Maulburg und die Turnerschaft Langenau, Abteilung Triathlon, die erneut auf die Unterstützung namhafter Sponsoren bauen können. Bürgermeister Jürgen Multner sagte beim Pressegespräch am Freitagmorgen, dass die Gemeinde mit dieser Sportveranstaltung der Bevölkerung „signalisieren“ möchte, dass das Hallenbad wieder geöffnet hat. Multner dankte der Turnerschaft Langenau für die neuerliche Organisation des Maulburger „Swim & run“. Gleichzeitig dankte er den Sponsoren, ohne die diese Großveranstaltung nicht zu stemmen wäre. Ins Boot genommen werden konnten die VR-Bank Schopfheim-Maulburg, die Sparkasse Schopfheim-Zell und die Firma Energiedienst. Nachdem die Teilnehmerzahlen nach der Wiedereröffnung des sanierten Hallenbads im vergangenen Jahr nicht den Erwartungen entsprochen haben, hofft Hubert Klemm von der Turnerschaft Langenau, an die Zahlen der Vorjahre anknüpfen zu können: Damals kamen zu dem Sportereignis zirka 150 Schüler und rund 80 Erwachsene. Während der Sanierungsphase des Hallenbads gab es anstatt des „Swim & run“ einen Wettbewerb aus Laufen und Radfahren. Dieser fand laut Hubert Klemm jedoch nicht den erhofften Anklang. An Schülern soll es in diesem Jahr nicht mangeln: Rektorin Heike Schmarje sagte, dass an der Wiesentalschule die Werbetrommel gerührt werde. Neben der Wiesentalschule sind weitere Schulen aus der Region zur Teilnahme eingeladen worden. Die Idee hinter dem Maulburger „Swim & run“ ist laut Hubert Klemm, Schüler und Erwachsene für Sport zu begeistern und den einen oder anderen Teilnehmer für den Verein zu gewinnen. Für ihn gehört der Triathlon zu den gesündesten Sportarten. Allerdings hat Klemm feststellen müssen, dass immer weniger Schüler schwimmen können. An fehlenden Bademöglichkeiten kann dies laut Bürgermeister Multner nicht liegen. Heike Schmarje, an deren Schule es Schwimmunterricht gibt, sieht auch die Eltern gefordert. „Die Kinder gehen schon ins Freibad, aber nicht ins Wasser“, meinte Hubert Klemm zum geänderten Freizeitverhalten, das die Maulburger Rektorin zuvor erwähnt hatte. Mitmachen können Kinder, Schüler, Erwachsene, Familien, Gruppen und Schulen; am VR-Bank-Schul-Swim & run können auch Einzelstarter teilnehmen. Für einen reibungslosen Ablauf sorgen rund 40 Helfer. VR-Bank und Sparkasse stellen auch dieses Jahr wieder Preise zur Verfügung. Beim VR-Bank-Schul-Swim & run gibt es für alle Teilnehmer Urkunden und ein so genanntes Finisher-Geschenk. Extra Urkunden erhalten die ersten drei Klassen jeder Klassenstufen und Medaillen die jeweils ersten drei jeder Startklasse. Beim Sparkassen-Swim & run gibt es ebenfalls für alle Teilnehmer Urkunden und ein Finisher-Geschenk sowie Medaillen jeweils für die ersten Drei jeder Startklasse. Der Wettbewerb ist wieder unterteilt in den VR-Bank-Schul-Swim & run für Schüler (15.30 bis 16.30 Uhr, Siegerehrung um 18 Uhr) und den Sparkassen Fitness-Swim & run für Jugendliche und Erwachsene (16.45 bis 17.15 Uhr, Siegerehrung um 18.30 Uhr). Informationen und Anmeldungen bis zum 22. September unter www.tsch-langenau.de.