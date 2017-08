Malsburg-Marzell Brückengeländer erneuert

01:06 Nach Mord in Neuruppin: Mutmaßlicher Täter stellt sich

Neuruppin - Vier Tage nach dem Mord an einer 61-Jährigen im brandenburgischen Neuruppin ist die Flucht des mutmaßlichen Täters beendet. Der Beschuldigte habe sich in Begleitung seines Anwaltes in der Polizeiwache Eberswalde gestellt, sagte ein Polizeisprecher. Zuvor hatten mehrere Medien übereinstimmend darüber berichtet. Kurz vorher hatten die Beamten das Fluchtfahrzeug des 39-jährigen Tatverdächtigen am Bahnhof in Dresden-Neustadt gefunden. Der Mann soll am vergangenen Donnerstag seine Vermieterin getötet haben.