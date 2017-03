Maulburg Bruno Sahner regt Fusion mit Ortsverein Steinen an

Maulburg (jab). Nach zwei turbulenten Jahren steuert der Maulburger SPD-Ortsverein mit einem teilerneuerten Vorstand wieder zurück in ruhigeres Fahrwasser: Bei der Generalversammlung am Montag wurde Christian Leszkowski einstimmig zum neuen Vorsitzenden gewählt; die Kasse wird künftig von Edith Bühler geführt.

Hintergrund

Vor zwei Jahren war die damalige Vorsitzende Doris Radtke wegen Unstimmigkeiten innerhalb des Vorstands beziehungsweise Ortsvereins zurückgetreten; Kassierer Markus Trefzger folgte ihr kurz darauf. Seither führte der zweite Vorsitzende Christian Leszkowski den Ortsverein und die Kasse kommissarisch.

Fusionsgedanken

Nachdem die Mannschaft nun wieder komplett ist, sieht sich die Maulburger SPD gerüstet für Bundestagswahlkampf und kommunalpolitische Arbeit. Zugleich sollen angesichts sinkender Mitgliederzahlen und steigendem Mitgliedsalter neue Wege in Richtung Zukunftsfähigkeit gesucht werden. „Ich könnte mir das Zusammengehen mit einem benachbarten Ortsverein gut vorstellen“, warf SPD-Gemeinderat Bruno Sahner in die Runde, und führte als konkrete Zukunftsidee einen „Ortsverein Steinen-Maulburg“ ins Feld. Die einzelnen Ortsteil-Gruppen könnten bei den kommunalpolitischen Themen weiterhin ihre Schwerpunkte setzen; bei Angelegenheiten wie Wahlen oder Vorstandsbesetzungen habe man gemeinsam mehr Gewicht, so Sahner. Das Thema soll weiter diskutiert werden - nicht zuletzt auch im Gespräch mit den betroffenen Genossen in der Nachbarschaft.

Zugleich war man sich einig, dass es gut wäre, Arbeit und Positionen der SPD sowohl bei kommunalen wie bei übergreifenden Themen über Aktionen und Infoveranstaltungen wieder mehr in die Öffentlichkeit zu bringen, die Menschen so von der Arbeit der SPD zu überzeugen und neue Mitglieder zu werben. Einen einzelnen „Schulz-Effekt“ immerhin gebe es auch in Maulburg bereits, vermerkte Christian Leszkowski mit einem Augenzwinkern. Die kommenden Monate stehen auch bei der Maulburger SPD im Zeichen der Bundestagswahl; unter anderem soll eine Veranstaltung mit dem frisch gekürten Bundestagskandidaten für den Wahlkreis organisiert werden – schließlich ist Jonas Hoffmann ein Maulburger Genossengewächs.

Rückblick

Aufgrund der Turbulenzen sei man in jüngerer Zeit „nicht superaktiv“ gewesen, bekannte Leszkowski in seinem Rückblick auf die letzten zwei Jahre (die Generalversammlung im vergangenen Jahr war ausgefallen). Immerhin gab es mehrere Mitglieder- und Vorstandsversammlungen sowie Wahlkampfaktivitäten für die Landtagswahl. Ein absoluter Renner ist die Lamawanderung, die die SPD im Rahmen des Maulburger Ferienprogramms organisiert; zu den regelmäßigen Veranstaltungen der Maulburger Genossen gehört ferner die Velobörse und die Bewirtung beim Nachtumzug.

Kasse

Velobörse und Bewirtung beim Nachtumzug sind denn auch die Haupteinnahmequellen des Ortsvereins, der sich finanziell ordentlich aufgestellt sieht: Die letzten zwei Jahre habe man dafür gesorgt, dass die Kassen gefüllt werden, berichtete Christian Leszkowski in seiner Funktion als Interims-Rechner - gute Voraussetzungen als für die Finanzierung des Bundestagswahlkampfes.

Wahlen

Einstimmig in ihren Ämtern bestätigt wurden Schriftführer Frank Krumm, Hansjürgen Scheer (Presse), Seniorenbeauftragter Willi Sladek und Beisitzer Joachim Sahner. Kassenprüfer sind Stephan Grether und Joachim Sahner. Der bisherige Kassierer Markus Trefzger wurde vom neuen Vorsitzenden herzlich verabschiedet. Zu Delegierten gewählt wurden Christian Leszkowski, Hansjürgen Scheer, Edith Bühler, Frank Krumm und Markus Trefzger.