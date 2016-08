Der Freundeskreis ehemaliger Bediensteter der Gemeinde Maulburg lädt zu einem Ausflug ins Elsass ein.

Maulburg. Ziel des Jahresausflugs am Dienstag, 27. September, ist laut Pressemitteilung der Grand Ballon, der westlich von Guebwiller und nördlich von Thann liegt. Nach dem Mittagessen im Chalet-hôtel du Grand Ballon bleibt noch genügend Zeit, um zum Gipfel des Grand Ballons zu laufen (zirka 20 Minuten Fußweg). Anschließend geht es weiter zur Ölmühle nach Storckensohn. In der im Jahr 1732 erbauten Mühle wird nach alter Tradition Raps-, Nuss- und Sonnenblumenöl produziert. Gegen 19 Uhr wird man in Maulburg zurück sein und den Tag im „Meyerhof“ ausklingen lassen.

Busabfahrt am 27. September ist um 10 Uhr am Rathaus. Zusteigemöglichkeiten sind beim Bahnhof, bei der Eisdiele und am Mühleweg.

Weitere Informationen: Anmeldungen zu dem Ausflug ehemaliger Bediensteter der Gemeinde Maulburg: nehmen bis zum 20. September Thomas Krause, Tel. 07622/64451, und Christiane Hensel, Tel. 07621/51526, entgegen.