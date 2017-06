Maulburg En Marche gewinnt in Saint Loup

En Marche, die Partei des französischen Staatschefs Emmanuel Macron, hat am Sonntag die erste Runde der Parlamentswahlen gewonnen. Kennzeichnend für die Wahl ist die geringe Beteiligung. Nur knapp jeder zweite Stimmberechtigte ging zur Wahl.

Steinen/Maulburg (hp). In den französischen Partnergemeinden von Steinen (Cornimont) und Maulburg (Saint-Loup-sur-Semouse) wurde Macrons „République en Marche“ zweitstärkste beziehungsweise stärkste Kraft.

Cornimont

In Cornimont erhielt am Sonntag Christophe Naegelen (Divers droite) in der ersten Runde der französischen Parlamentswahlen 23,77 Prozent der gültig abgegeben Stimmen, dicht gefolgt von Claude Thirard (En Marche), der auf einen Stimmenanteil von 23,19 Prozent kam. Drittstärkste Kraft wurde am Sonntag in Cornimont Stessy Speissmann (Parti socialiste) mit 17,85 Prozent. Marina Do Santos (Front National) erhielt 15,05 Prozent der Wählerstimmen. Bei Christine Bourbo-Schmitt (La France insoumise) machten 8,96 Prozent der Wähler ihr Kreuz. Die Wahlbeteiligung lag in Cornimont bei 47,72 Prozent.

Saint Loup

In Maulburgs Partnergemeinde Saint-Loup-sur-Semouse votierten im ersten Wahlgang für Christophe Lejeune (En Marche) 32,44 Prozent der Wähler. Macrons Partei wurde dort somit stärkste politische Kraft. Maurice Monnier (Front National) kam am Sonntag auf einen Stimmenanteil von 22,48 Prozent. Auf Patz drei folgt Isabelle Gehin (Les Républicains) mit 18,9 Prozent. Isabelle Haismann-Febvay (La France insoumise) erhielt 8,95 Prozent der Wählerstimmen. Auf dem fünften Platz folgte Clauce Marconot (Divers) mit 3,8 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag in Saint-Loup-sur-Semouse beim 42,61 Prozent.

Weitere Informationen: Die zweite Runde der Parlamentswahlen findet am Sonntag, 18. Juni, statt.