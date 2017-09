Maulburg Köche zeigen ihre Leistungsstärke

Nach der erfolgreichen Premiere richten die Südland-Köche Markgräflerland bei Einrichten Schweigert in Maulburg einen zweiten Feinschmeckerabend aus. Neun Köche werden am Dienstag, 10. Oktober, ab 18.30 Uhr ein Neun-Gang-Menü servieren.

Maulburg. Die Forderung der 300 Gäste im vergangenen Jahr war lautstark. Gegen Ende des ersten Feinschmeckerabends der Südland-Köche Markgräflerland bei Einrichten Schweigert in Maulburg klang der Beifall wie eine große Bitte: Nachschlag!

Die teilnehmenden Köche verstanden die Bitte als Auftrag, heißt es in einer Pressemitteilung. Viel Lob und Komplimente ließen nach dem großen Dinner keine andere Wahl. Am Dienstag, 10. Oktober, laden die Südland-Köche Markgräflerland erneut ein. Diesmal wird mit mehr als 400 Gästen gerechnet. Die Südland-Köche wollen mit diesem Abend ihre Leistungsstärke demonstrieren, für ihr traditionelles Handwerk werben und den Feinschmeckern der Region einen verführerischen Abend bieten.

Wann gibt es das schon, dass eine ganze Mannschaft ausgezeichneter Köche – und in diesem Jahr zusätzlich neu: ein Konditor-Confiseur – ein gemeinsames Menü zusammenstellen, das sie an einem Abend gemeinsam servieren? Die Köche brutzeln, braten, garen und richten vor den Augen der Gäste an. Sie stehen in den verschiedenen Küchen im Küchenstudio von Einrichten Schweigert in Maulburg. Die Gäste wandeln von Küche zu Küche, schauen den Köchen zu, reden mit ihnen und genießen die feinsten Häppchen. Dazu servieren die Winzer der Region ihre Weine. Eintrittskarten gibt es bei den teilnehmenden Köchen, bei Einrichten Schweigert und über die Hotline 0172 742 1533. Preis für alle Gerichte: 48 Euro. Einlass am Dienstag, 10. Oktober, ab 18.30 Uhr, bei Einrichten Schweigert, Maulburg.