Maulburg Konzert im „Ochsen“

Maulburg. Dr. Will & the Wizards aus München geben am Samstag, 30. September, ein Gastspiel in der Musikkneipe „Ochsen“ in Maulburg.

„Ein Mann wie eine Dampfmaschine. Und eine Band wie aus einem Tarantino-Film.“ So kündigt der Veranstalter das Konzert „mit einem der großartigsten Blueser und Entertainer in europäischen Landen“ an.

Der „Buntvogel der Szene“ wird als „ein großartiger Komponist und Texter“ beschrieben.

Nachdem sein letztes Album „Cuffs Off“ mit dem Preis der deutschen Schallplattenkritik ausgezeichnet wurde, ist Dr. Will jetzt mit seinem neuen Werk „Addicted To Trouble“ auf Tour. Unterstützt wird er von den Wizards, „einer höllisch guten Band“, wie es in der Ankündigung des Veranstalters weiter heißt.