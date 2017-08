Maulburg Lutherbotschafter aus Namibia

Maulburg (hp). Ein Posaunenchor aus der evangelisch-lutherischen Kirche Namibia wird vom 14. bis 26. September Süddeutschland besuchen und dabei auch in Maulburg zu Gast sein.

Posaunen und Trompeten für Afrika hatte eine ökumenische Reisegruppe zusammen mit Notenständern und Musikliteratur im Gepäck, als sie im vergangenen Jahr für zweieinhalb Wochen nach Namibia flog. Zu der Reisegruppe gehörten ein Posaunenchor mit Chorleiterin Petra Brinkmann und Chorobmann Eberhard Quebe-Fehling, katholische Christen mit Gemeindereferentin Rita Sprich und evangelische Gemeindeglieder mit dem in Maulburg lebenden Pfarrer im Ruhestand, Karlfrieder Walz.

Walz, der 2012 in Lüderitz und 2014 in Windhoek zu Vertretungsdiensten in der evangelisch-lutherischen Kirche in Namibia gewesen ist und von daher gute Kontakte hat, hatte damals die Reisevorbereitung übernommen (wir berichteten). Bei diesem Besuch entstand der Plan, einen Posaunenchor aus Lüderitz und Katutura als Lutherbotschafter im Lutherjubiläumsjahr 2017 nach Deutschland einzuladen.

Der achtköpfige Posaunenchor, der erwartet wird, ist vom 14. bis 26. September Gast in evangelischen und katholischen Gemeinden im Markgräflerland und am Hochrhein, so Pfarrer i. R. Karlfrieder Walz, der zum Vorbereitungsteam gehört. Untergebracht werden die Besucher bei hiesigen Familien.

Die Gäste werden Gottesdienste und Konzerte mitgestalten und an einem Bläserschulungswochenende der Bezirksbläserarbeit teilnehmen. In Maulburg ist am 18. September von 10.30 bis 11.45 Uhr im evangelischen Gemeindehaus ein Gespräch mit Jost Noller zum Thema „Gerechtigkeit, Versöhnung und Frieden in Deutschland und in Afrika“ geplant.

Zum Programm gehören aber auch Freizeitaktivitäten wie ein Ausflug in die Schweiz, aber auch ein Besuch der Luther-Ausstellung der Bibelgalerie in Meersburg und ein Bläsergottesdienst zum Abschluss einer gemeinsamen Bläserschulung mit Landesbischof i. R. Ulrich Fischer am 24. September in der Christuskirche Lörrach. Bischof Fischer kommt dazu als Bläserobmann (Präsident) der evangelischen Posaunenchöre in Deutschland. Am 17. September predigt Prälat Hatani Kisting, Windhoek, in der Christgemeinde Rheinfelden. Bläsermusiken sind auch geplant am Montag, 18. September, in der evangelischen St. Georgskirche Haltingen und am Mittwoch, 20. September, in der katholischen St. Josefs Kirche in Brombach.

Das gemeinsame Musizieren soll laut Karlfrieder Walz bestehende Freundschaften vertiefen und die Bläserarbeit in verschiedenen Kulturen miteinander verbinden. „Durch das ökumenische Miteinander weltweit und mit den katholischen Geschwistern hier vor Ort, ist diese Begegnungszeit ein besonderes Zeichen von Gemeinschaft im Jahr des Lutherjubiläums“, sagt der Ruhestandspfarrer.