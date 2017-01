Maulburg (os). Seinen 80. Geburtstag feiert am heutigen Mittwoch Francesco Petruzelli. Der Jubilar wurde am 25. Januar 1937 als Sohn einer Bauernfamilie in einem kleinen Dorf bei Foggia in Süditalien geboren. Nach der Schule arbeitete er in der Land- und Weinwirtschaft, einem damals wichtigen Wirtschaftszweig. Es sei eine harte und entbehrungsreiche Arbeit gewesen, erzählt der Jubilar. Als Anfang der sechziger Jahre des vorigen Jahrhunderts viele junge Leute aus Süditalien ins Dreiländereck gezogen waren und vor allem in der Textilindustrie Arbeit gefunden hatten, folgte Francesco Petruzzelli mit seiner Ehefrau Latella, die er 1959 geheiratet hatte, sowie den drei Kindern im Jahr 1965 seinen Landsleuten. Arbeit fand er zuerst bei KBC in Lörrach. Er wechselte aber noch im selben Jahr zu Magnetic Maulburg, wo er bis zur Pensionierung im Jahr 2000 tätig war.

In Maulburg, wo drei weitere Kinder geboren wurden, wurden die Petruzzellis schnell heimisch. Die große Familie ist ein Ruhepol für den Jubilar und dessen Ehefrau. Eine Tochter lebt mit Familie in Maulburg, zwei weitere Kinder in der näheren deutschen Umgebung und drei in der nahen Schweiz.