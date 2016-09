Ein Besuch bei der Polizei in Schopfheim stand in dieser Woche auf dem Maulburger Kinderferienprogramm. Maulburg (os). Nach der Begrüßung durch den stellvertretenden Revierleiter Michael Trefzer ging es zunächst auf den Hof, wo die Fahrzeuge der Polizeibeamten standen. Natürlich durften die Kinder in den Fahrzeugen zur Probe sitzen, das Martinshorn kurz betätigen und sich wie ein kleiner Polizist fühlen. Selbstverständlich hatten die Kinder jede Menge Fragen, und sie erfuhren einiges über den Polizeialltag und die Ermittlungsarbeit. Ein Augenmerk der Polizei, das hörten die Kinder, gilt auch der Verkehrssicherheit. Beim Rundgang durch das Polizeirevier zeigten Polizeihauptkommissarin Britta Schroder und ihre Kollegen Polizeikommissar Matthias Focks und Polizeiobermeisterin Patrizia Kretschmar die vier Arrestzellen im Keller des Gebäudes. Auf den Pritschen durften die Kinder Probeliegen. Interessante Details erfuhren die Kinder, etwa dass die in Gewahrsam genommenen Personen ihre Schnürsenkel und Gürtel zu ihrem eigenen Schutz abgeben müssen. Nicht bekannt war den meisten Kindern, dass eine Polizeidienststelle eine Person nur maximal 24 Stunden festhalten darf. Anschließend wurde den Kindern die technische Ausstattung der Wache und die Ausrüstung der Polizisten gezeigt – von der Uniform über die Handschellen bis hin zur Sicherheitsweste (Anprobe inklusive). Auch Fingerabdrücke wurden genommen, und die Kinder wie „echte Ganoven“ fotografiert. Allerdings nur zur Erinnerung an den Besuch bei der Polizei. Die Beamten hätten es verstanden, den Polizeialltag näher zu bringen, meinte Anna-Lena. Später ging es zum Grillen auf den Sengelen. Dort wurden weitere Fragen gestellt, etwa zur Ausbildung eines Polizisten. Das war durchaus auch im Sinne der Gastgeber. „Wir wollen unseren anspruchsvollen und sehr interessanten Beruf darstellen.“