Maulburg (sat). Mit einer Seifenblasenwerkstatt und Energiespielen ist am Donnerstag das Maulburger Kinderferienprogramm zu Ende gegangen. Im Gespräch mit unserer Zeitung zieht Organisatorin und Dorfstübli-Leiterin Annemarie Weber eine erste Bilanz.

Wie zufrieden sind Sie mit dem Verlauf des Kinderferienprogramms 2016?

Insgesamt bin ich sehr zufrieden. Wir hatten wieder ein bunt gemischtes Programm mit insgesamt 19 Veranstaltungen. Von kreativen über sportlichen Angeboten bis hin zu tollen Ausflügen war alles dabei. Besonders habe ich mich über den Besuch der Karlsruher Seifenblasenwerkstatt gefreut, der dank des Energiedienstes möglich wurde. Diese Veranstaltung mit 60 Kindern stellte einen tollen Abschluss dar.

Wie sieht es allgemein mit den Teilnehmerzahlen aus?

Gerade in der zweiten Hälfte der Sommerferien waren zum Teil nur wenige Kinder bei den Angeboten dabei.

Ja, das ist richtig. Es hat sich mal wieder gezeigt, dass die meisten Eltern wohl am Ende der Sommerferien in den Urlaub fahren. Aber immerhin mussten wir kein Programm wegen zu wenig Anmeldungen absagen. Ich persönlich fand es sehr schade, dass so wenige Kinder zur Einweihung des neuen Feuerturms gekommen waren.

Was nehmen Sie aus dem Verlauf des Kinderferienprogramms mit? Was möchten Sie künftig anders machen?

Wie ich von einigen Vereinen gehört habe, sind Kinder trotz Anmeldung nicht erschienen. Das ist natürlich sehr schade, wenn man zum Beispiel zwölf Anmeldungen hatte, aber nur sechs Kinder gekommen sind. Oft hat man im Vorfeld anderen Kindern aufgrund genügend Teilnehmer abgesagt – diese hätten letztendlich dann aber doch kommen können. Das müssen wir künftig anders regeln.