Müllheim Auto-Aufbrecher stehlen Taschen

Müllheim-Britzingen. Zu einem weiteren Auto-Aufbruch ist es in Britzingen gekommen.

Spaziergänger hatten ihren braunen VW-Touran am Dienstag an der Ortsausfahrt von Britzingen in Fahrtrichtung Zunzingen geparkt. Zwischen 11.30 und 16 Uhr wurde der Wagen von Unbekannten mit brachialer Gewalt geöffnet. Sie stahlen eine dunkelblaue Damen-Kunstlederhandtasche sowie eine dunkelbraune Herrenlederhandtasche mit einer Sonnenbrille und Medikamenten. Wertsachen befanden sich in den beiden Taschen keine. Am Wagen entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Zeugen, denen Personen im Bereich des braunen VW-Touran aufgefallen sein könnten, werden gebeten, sich bei der Polizei Müllheim, Tel. 07631/17880, zu melden.